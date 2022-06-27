Александр Коваленко: В Украине «паркетных генералов» Лукашенко ждет мясорубка 4 27.06.2022, 10:50

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Александр Коваленко

Белорусские военные это понимают.

Как Украина атакует на информационном фронте? Почему украинские медиа долгое время создавали положительный образ Лукашенко? Что ждет лукашенковскую армию, если она перейдет украинскую границу?

Об этом этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военным экспертом, специалистом по информационным операциям Александром Коваленко

— Какие основные нарративы российской пропаганды сегодня используются против Украины?

— Российские оккупанты используют нарратив, что вооруженные силы Украины обстреливают Донецк, жилые дома, жилые районы. Они на протяжении восьми лет распространяли его. И фраза «восемь лет бомбили Донбасс» — это основная калька для их фейков.

Каждый раз, когда происходил обстрел Донецка и других населенных пунктов, можно было по геолокации определить, что их обстреливали оккупационные российские подразделения, подразделения сепаратистских сил, для того, чтобы имитировать такого рода угрозу со стороны ВСУ.

Это все задокументировано, имеется огромное количество расследований по этому вопросу. Cейчас мы видим просто масштабные и хаотичные обстрелы жилых районов реактивной артиллерией российских оккупантов.

Даже сами жители Донецка говорят в социальных сетях, в пабликах, что обстрел ведется со стороны оккупационных подразделений. Причем заявляют об этом даже откровенные «ватники».

ВСУ действительно ведут огонь по Донецку, это правда. Но при этом они используют высокоточное оружие, в частности — боеприпасы «Excalibur». И ведение огня идет исключительно по складам с боеприпасами, горюче-смазочными материалами, ремонтной техникой, непосредственно по базам с техникой, войсковым частям личного состава.

— Удается ли Украине контратаковать и навязывать свою информационную повестку?

— Если говорить про период до 24 февраля 2022 года, то это был очень сложный процесс, поскольку практически по каждому эпизоду, который фабриковали российские пропагандисты, приходилось делать отдельное расследование, раскладывать буквально по полочкам.

Сейчас все намного проще, потому что любая информация, которую сообщают российские СМИ и пропагандисты, автоматически воспринимается как фейковая. И это облегчает задачу, поскольку не отвлекаешься на какие-то мелкие моменты, которые раньше нельзя было пропускать. Сейчас наши организации, такие как «StopFake», «InformNapalm» и прочие, ориентируются на что-то более глобальное, на какие-то более масштабные вещи.

Российские фейки никогда какой-то изобретательностью не блистали, а сейчас они деградируют до невероятного уровня, как история с 2014 года про «распятого мальчика в трусиках». Сейчас уровень примерно такой же, абсолютно бездоказательный, зачастую — без какого либо фактажа.

— Если мы говорим про информационное поле Украины, почему долгое время культивировался образ Лукашенко «как крепкого хозяйственника», какой-то самостоятельной фигуры. В итоге это привело к тому, что с севера на Киев пошли российские танки.

— Дело в том, что у нас в информационном поле есть несколько плацдармов восприятия тех или иных лидеров. У нас была, например, такая партия (сейчас она уже запрещена) «Оппозиционная платформа — За жизнь». Она являлась пророссийской, одним из ее лидеров был Виктор Медведчук, прекрасно всем известный.

Благодаря финансированию России, он контролировал огромное количество информационных площадок. В том числе — и в областях, районах, даже в селах, ему принадлежали региональные телеканалы и так далее.

Через них распространялись нарративы о том, что Александр Лукашенко — «достаточно серьезный хозяственник», что он «держит все в своих руках», а у него «все как в Советском Союзе».

Первоначальная тактика ОПЗЖ была такая же, как у российской пропаганды, то есть ностальгия по СССР, про какого-то крепкого хозяйственника у власти страны, а не бизнесмена или, например, артиста.

Культивация такой личности происходила через эти ресурсы, а потом распространялась через более «серый сегмент», который также кормился из рук данной партии. Поэтому здесь речь идет уже не только о партии ОПЗЖ, аналогично распространялась информация через ресурсы бывшей коммунистической партии и других, которые со временем были запрещены. Но их медиа продолжали действовать в Украине, поскольку свободу слова нельзя запретить.

— Беларусь остается площадкой для ракетных ударов по Украине. Как Киеву можно решить эту проблему?

— Скажу честно, я практически с первых дней вторжения в Украину был сторонником того, чтобы вооруженные силы Украины наносили ответные удары по военной инфраструктуре на тех территориях, с которых эта инфраструктура используется против Украины. Я сторонник нанесения ударов по военной инфраструктуре на территории Российской Федерации, по войсковым частям, военным базам, складам и так далее. Аналогично я выступаю за нанесение ударов по территории Беларуси, по военной инфраструктуре российских подразделений, которые размещены именно на территории страны.

C первых дней полномасштабного вторжения у нас эта возможность была, даже без западного вооружения. Все зависит от политического решения.

— Если «бумажная армия Лукашенко», как вы ее описывали в своих текстах, все-таки решится зайти на территорию Украины, что ее ждет?

— Есть минимальная вероятность такого развития ситуации. Что такое армия Беларуси? На сегодняшний день условно боеспособных подразделений белорусской армии — не более 20 батальонно-тактических групп. При этом я не просто так говорю слово «условно» — белорусская армия абсолютно не имеет никакого реального военного опыта. Белорусскую армию у нас здесь зачастую называют «бумажной армией», это паркетные генералы, паркетные стратеги, паркетные военачальники без какого-либо военного опыта. У них нет даже какого-то серьезного опыта миротворческих миссий. У украинской армии он был.

На сегодняшний день белорусская армия может использоваться в качестве элемента диверсионных групп.

Я не зря сказал про 20 батальонно-тактических групп. Это фактический наступательный потенциал белорусской армии. И тут следует напомнить, что когда российские оккупанты заходили через территорию Беларуси на северный плацдарм, в Черниговскую, Киевскую и Сумскую области, то был использован ресурс 40 батальонно-тактических групп, которые были оснащены наиболее современной техникой. Все видели, как она прекрасно горела. И это именно современная техника, а не то, что сейчас перекидывается на Донбасский плацдарм, Запорожье, либо на Херсонский плацдарм.

Сравнивать этот потенциал с 20 батальонно-тактическими группами белорусской армии я даже не стану, это небо и земля. Если что-то подобное и случится, то это будет просто мясорубка для белорусской армии и ее «паркетных генералов». И это прекрасно понимают и в белорусском генералитете.

— Украинская армия довольно успешно работает по Черноморскому флоту РФ. Есть ли возможность еще как-то усложнить жизнь оккупантам в акватории Черного моря?

— Да, безусловно. Должна быть поэтапная деблокада Черного моря. Сейчас мы можем наблюдать первый этап этого процесса. На сегодняшний день мы обеспечиваем поражение доступных целей. Уже появилась информация о том, что было огневое поражение острова Змеиный и «вышек Бойко». Можно говорить о том, что Украина начинает возвращать контроль над Черным морем. Первый этап начался.

На сегодняшний день российские военные корабли стараются максимально выдерживать дистанцию, чтобы не приближаться к нашей береговой линии, потому что понимают, что мы применяем противокорабельные ракетные комплексы, против которых у них нет панацеи, их ПВО морского базирования достаточно слабая. На сегодняшний день они могут делать ставку исключительно на подводные лодки, а также ракетные обстрелы.

С другой, стороны дальнейшее продвижение вооруженных сил Украины в Херсонской и Запорожской области может поставить вопрос о присутствии в целом российской Черноморской флотилии во временно оккупированном полуострове Крым. Ведь по мере деоккупации Херсонской области мы будем сокращать расстояние например с Севастополем, который является основной базой для размещения российских военных кораблей, в том числе — как надводного флота, так и подводного. И именно подводный флот, подлодки типа «Варшавянка», находящиеся в надводном положении в порту прописки, являются наиболее уязвимой целью. Нужно только выйти на расстояние, позволяющее максимально эффективно задействовать противокорабельные средства для поражения данных объектов.

— Как вы считаете, освобождение Херсона в ближайшие месяцы — это реально?

— С освобождением Херсона не все так просто. Мы можем подойти к границам города в обозримых сроках, это действительно так. Не исключаю, что даже к началу августа мы уже можем стоять у городской линии Херсона. Но главная проблема — это городские бои. Российские оккупанты, если перед ними будет поставлена задача максимального удержания города, будут его удерживать.

Будет страдать гражданское население, будет разрушение гражданской инфраструктуры, жилых домов, районов и так далее. Это самый негативный сценарий, на который вооруженные силы Украины не хотят идти.

Поэтому наиболее оптимальный — это создание условий, которые бы являлись предпосылкой к окружению российской оккупационной группировки в Херсонской области. Это возможно, например, в случае полной деоккупации Запорожской области, рассечения южного плацдарма, рассечения его в восточной и западной части.

У них будет всего два варианта: либо они должны будут выводить свои войска из Херсонской области во временно оккупированный Крым, либо оставаться в Херсонской области и тогда — плен, либо уничтожение. Вот именно такой сценарий более реалистичен для сбережения наибольшего числа жизней как гражданского населения, так и вооруженных сил Украины, чтобы избежать действительно серьезных кровопролитных боев, которые могут проходить в Херсоне.

Хотя я не исключаю и третий сценарий, что по мере того, как вооруженные силы Украины уже будут подходить к самому Херсону, оккупанты его покинут, они убегут за Днепр.

Не исключаю даже вариант подрыва Антоновского моста оккупантами при отступлении.

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