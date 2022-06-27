Die Welt: Путин шлет «сигнал» 9 27.06.2022, 10:55

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Армия РФ страдает из-за логистических проблем, командование работает плохо, а боевой дух солдат падает.

Россия больше не в силах продолжать широкомасштабное наступление в Украине. При этом нанесением массированных ракетных ударов президент РФ Владимир Путин пытается создать видимость "мощи" своей армии.

Как говорится в статье издания Die Welt, в армии РФ - логистические проблемы. Кроме того, командные структуры работают плохо, а у солдат - низкий боевой дух.

Автор статьи пишет, что ракетные удары по гражданской инфраструктуре в украинских городах можно трактовать как попытку Кремля продемонстрировать свою мощь и вновь усилить сдерживание. В то же время на поле боя при непосредственном сражении с Вооруженными силами Украины российские войска терпели одно поражение за другим: проваленный "блицкриг" в Киеве, отход из Харьковской области и кампания на Донбассе, которая продвигалась с "черепашьей скоростью".

Москва преподнесла временную оккупацию города Северодонецк как крупную победу. Однако у войск РФ ушло четыре месяца на то, чтобы захватить город. При этом оккупанты понесли колоссальные потери.

"Ракеты, упавшие на украинские города, видимо, призваны подкрепить этот триумф. Но в военном отношении большинство пораженных целей не имеют никакой ценности. И победа в Северодонецке далась нелегко. Командованию российской армии приходилось посылать в бой новые подкрепления, особенно в последние недели. Солдаты, которые были плохо обучены и экипированы для ведения ближнего боя, гибли как мухи", – пишет издание.

Сейчас же ослабленная российская армия не может позволить себе новое широкомасштабное наступление, резюмирует издание.

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