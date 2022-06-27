Какие сталинки продаются в Минске на разный бюджет 27.06.2022, 11:04

Есть и за $65 тысяч.

Сталинка в центре Минска — вложение не из самых дешевых, но в цене останется всегда. Кроме очевидных плюсов вроде расположения и минимум трехметровых потолков, в сталинках гораздо проще переносить жару. Там не придется спасаться от нее всеми возможными способами, как, например, в хрущевках. Realt.by cобрал варианты сталинок на разный бюджет. Есть и за 65 тысяч долларов, и за 175 тысяч.

Мясникова, 17

Двухкомнатная квартира находится в 900 метрах от станции метро «Площадь Ленина», еще ближе к ней «Юбилейная площадь» и «Площадь Богушевича». Недалеко Немига и набережная Свислочи.

Квартира на 45 квадратных метров, 30 из них жилые. Кухня — 6 «квадратов». В квартире совмещенный санузел, есть застекленный балкон. На полу лежит ламинат, а в санузле плитка, потолки — крашенные, двери — МДФ. Установлены двухкамерные стеклопакеты. Есть шкаф-купе и металлическая дверь.

Стоимость квартиры — 79 900 долларов (уместен торг).

Первомайская, 11

Двушка на первом этаже четырехэтажной сталинки 1956 года постройки, 10 лет назад был капремонт. Находится в 700 метрах от Площади Победы, рядом парк Горького.

58,7 «квадрата» общей площади, около половины жилые. Кухня почти 10 квадратных метров. В квартире раздельный санузел и нет балкона. На полу лежит ламинат. Продается со всей мебелью и бытовой техникой. Установлены встроенные шкафы, стеклопакеты, счетчики воды.

Стоимость квартиры — 93 500 долларов.

Комсомольская, 34

Двухкомнатная квартира находится сразу рядом с тремя станциями метро. До каждой из них меньше километра: 550 метров до «Купаловской», 850 метров до «Площади Ленина», 900 метров до «Немиги».

Квартира на третьем этаже четырехэтажной сталинки. В ней 60 «квадратов» общей площади, 31 из них жилая. Кухня больше 10 квадратных метров. В квартире раздельный санузел, есть сразу два балкона. На полу лежит паркет.

— Из спальни вид на сквер Дзержинского, два окна во двор, — написано в объявлении.

Стоимость квартиры — 113 900 долларов.

Первомайская, 8

Однокомнатная сталинка между станциями метро «Первомайская» (550 метров) и «Октябрьская» (750 метров).

Второй этаж двухэтажного кирпичного дома 1948 года постройки, Потолки — 3,5 метра. Общая площадь — 38,7 «квадрата», жилая — 18,5, кухня — 7,1.

В квартире заменены проводка и трубы. Есть гардеробная. Санузел — совмещенный. На полу лежит линолеум.

Стоимость квартиры — 65 тысяч долларов.

Кирова, 19

Двухкомнатная квартира в 500 метрах от «Купаловской» станции метро. Второй этаж кирпичного дома 1928 года постройки с недавним капремонтом (в 2020 году).

В квартире 33,1 «квадрата» общей площади, 24 из них жилые, кухня — 6,7 «квадрата». В квартире выполнен ремонт с заменой электропроводки, сантехники, канализационной системы, окон, установкой бойлера. Совмещенный санузел и деревянные полы. Квартира продается с мебелью и бытовой техникой.

Стоимость квартиры — 86 900 долларов.

Независимости, 12

Трехкомнатная сталинка на проспекте на втором этаже пятиэтажного дома. До «Купаловской» 700 метров, до "Немиги" - 950. В дом ведут 2 входа: парадный вход с улицы Володарского и вход со двора. Въезд во двор закрыт от посторонних под шлагбаум.

В квартире 90 «квадратов» общей площади, 62 — жилой. Кухня — 12 квадратных метров. Сделан стильный актуальный ремонт. Санузел раздельный, балкона нет. На полу лежит отреставрированный паркет. Окна — стеклопакеты ПВХ, входная металлическая дверь. Из бытовой техники в кухне есть варочная поверхность, духовой шкаф, СВЧ, посудомоечная машина, холодильник. В квартире есть камин.

Стоимость квартиры — 175 тысяч долларов.

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