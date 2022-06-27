«Мы тебе ничего не должны, Володя»8
- Илья Яшин
- 27.06.2022, 11:18
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Путин оказался в полной изоляции.
Путину, конечно, мало Украины. В своих фантазиях – он лидер большой восточной коалиции, которая формирует новый мировой порядок.
Но вот заканчивается четвертый месяц войны. И более-менее очевидно, что фантазии оказались далеки от реальности.
Володе никто ничего не должен
Восточные партнеры по сути открыто говорят: "Эта война – твоя личная авантюра. Мы ничего не должны тебе, Володя".
Китай хочет договариваться с американцами, а не воевать. Он выполняет западные санкции, а Россию рассматривает как источник дешевых ресурсов.
Казахстан не признает псевдореспублики на Донбассе, а его лидер отказывается принимать ордена из рук российского президента.
Союзников нет
Путин смотрит по сторонам и не видит союзников. Отвернулись все, он в полной изоляции.
Над Россией повисло тягостное молчание, которое прерывает лишь Рамзан Кадыров, который на ломаном русском шипит: "Предатели!"
Илья Яшин, "Фейсбук"