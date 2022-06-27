Что белорусы чаще всего привозят из Польши и Литвы
- 27.06.2022, 11:36
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Данные исследования.
21 мая 2022 года специалисты Нацстата проводили выборочное обследование физлиц в автодорожных пунктах пропуска через границу Республики Беларусь, белорусы заполнили 1643 анкеты. По итогам обработки данных выяснилось, что чаще всего белорусы ездят в Польшу, Литву и Латвию, пишет citydog.io.
И что белорусы привозят из Польши и Литвы чаще всего?
• Телевизоры (ввезено в среднем на 467 долларов США на одного человека, указавшего факт ввоза и стоимость данного вида товара),
• компьютерная техника и средства связи (462 доллара),
• электрическая бытовая техника (319 долларов),
• шины и колеса (159 долларов),
• электроинструмент, бензопилы (136 долларов),
• мебель, матрасы, осветительные приборы (125 долларов),
• автозапчасти (115 долларов),
• сантехника (107 долларов),
• лекарственные средства (97 долларов),
• строительные материалы (92 доллара),
• одежда (60 долларов),
• табачные изделия (57 долларов),
• обувь (56 долларов),
• игрушки, игры, спортивный инвентарь (52 доллара),
• сумки, чемоданы и т.п. (50 долларов).