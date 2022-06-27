Что белорусы чаще всего привозят из Польши и Литвы 27.06.2022, 11:36

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Данные исследования.

21 мая 2022 года специалисты Нацстата проводили выборочное обследование физлиц в автодорожных пунктах пропуска через границу Республики Беларусь, белорусы заполнили 1643 анкеты. По итогам обработки данных выяснилось, что чаще всего белорусы ездят в Польшу, Литву и Латвию, пишет citydog.io.

И что белорусы привозят из Польши и Литвы чаще всего?

• Телевизоры (ввезено в среднем на 467 долларов США на одного человека, указавшего факт ввоза и стоимость данного вида товара),

• компьютерная техника и средства связи (462 доллара),

• электрическая бытовая техника (319 долларов),

• шины и колеса (159 долларов),

• электроинструмент, бензопилы (136 долларов),

• мебель, матрасы, осветительные приборы (125 долларов),

• автозапчасти (115 долларов),

• сантехника (107 долларов),

• лекарственные средства (97 долларов),

• строительные материалы (92 доллара),

• одежда (60 долларов),

• табачные изделия (57 долларов),

• обувь (56 долларов),

• игрушки, игры, спортивный инвентарь (52 доллара),

• сумки, чемоданы и т.п. (50 долларов).

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