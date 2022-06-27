Воздушные войска Беларуси провели ночные учения в Барановичах

Воздушные войска Беларуси провели ночные учения в Барановичах4
- 27.06.2022, 11:39
- 1,932
Самолеты заметили над Ляховичским районом.
Воздушные войска Беларуси 26 июня приступили к тренировочным полетам в Барановичах. Самолеты заметили над Ляховичским районом, сообщает «Униан» со ссылкой на белорусские телеграм-каналы.
Отмечается, что учения ВВС Беларуси стартовали уже ночью в воскресенье, 26 июня.
- 21:27 Барановичи, начало тренировочных полетов ВВС РБ. 23:20 замечены над Ляховичским районом, - говорится в сообщении.
Активность авиации как белорусской, так и российской наблюдалась еще днем. Так, в 11:10 над Быховом пролетели самолеты Ту-22 ВВС РФ в сторону Мозыря и пять самолетов ВВС РФ над Мстиславлем, затем из заметили над Бобруйском.
Кроме того, в 19:00 пролетел самолет с северо-запада на юго-восток в сторону города Орша.
Напомним, что 24 июня стало известно о прибытии на территорию белорусского Мозыря российских диверсионных групп, которые планируют подрыв в городе жилых домов, школы и больницы. Это может быть подано как ответ Украины на авиационные удары.
В ночь на 25 июня по территории Украины нанесли массированный ракетно-бомбовый удар с территории Беларуси. В украинской разведке считают, что это была масштабная провокация Российской Федерации для вовлечения Беларуси в войну против Украины.