«Забираем паспорта и едем домой — терпения не хватило» 8 27.06.2022, 11:48

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Семья беженцев из Мариуполя рассказала о трех месяцах в Беларуси.

Супруги из украинского Мариуполя, которые приехали в Гомель после нападения России и атаки на их родной город, собрались возвращаться домой. О причинах и том, как на протяжении трех месяцев семья пыталась устроиться в Беларуси, беженка написала в одном из гомельских чатов, пишет «Флагшток».

«Мы в Гомеле почти три месяца. Спасибо зятю, что предоставил нам квартиру. Приехали с ноль рублями, при этом нас заставили заплатить по 32 рубля за человека для регистрации на 3 месяца. Нас двое — я и муж… Нам вернули эти деньги спустя два месяца. Да, нас никто не заставлял сюда ехать, но… Да, у нас нет грудничков и малолетних детей, нам за 50, поэтому мы не пригодны здесь. На работу муж устраивается два месяца, прошел все, что можно, анализы сдали все, медосмотр прошли, мне пообещали оплатить курсы повара. Но это все тянется, проверяется, а мы здесь три месяца живем, хотим работать, зарабатывать на жизнь, но постоянно слышим: «Завтра…», «Вышлите трудовую…» Спасибо за всё вам, не в укор, но сил больше нет. Забираем паспорта и едем домой, всем здоровья и терпения! У нас его не хватило», — цитируем «крик души» Натальи (имя изменено).

Она также рассказала, что обращалась за помощью в представительство Международной организации по миграции — напомним, координатором МОМ от Гомельской области для помощи украинским беженцам выбрали главу региональной провластной организации Красного Креста Аллу Смоляк:

«Мы обратились за помощью в МОМ, до сих пор ждем. Уже полтора месяца — спасибо, что не отказали».

Обращалась Наталья за помощью и непосредственно в Красный крест — она опубликовала фото «продуктового набора», который ей выдали:

«Эту помощь нам дали в Красном Кресте. Не хочу никого обидеть, но после полутора месяцев в подвале нет сил есть сушки и галетное печенье… Спасибо, но одеяла использованные, я попросила подушки, не буду фото выкладывать, мне стыдно».

В комментариях беженке ответили:

«Зато по белорусскому госТВ гордятся, как беженцы из Украины едут… Конечно едут, а что еще делать остается. Не обижайтесь, дорогие мирные украинцы, на Беларусь. Люди с большего адекватные в стране, но как обычно жизнь в обмане не только у вас… Нет условий в РБ для оформления более-менее нормальной жизни беженцам. Только слова».

Наталье ответила и другая беженка из Украины, которую поселили в Ветковском районе — в доме без условий для жизни. Однако она настроена более оптимистично и советует супругам тоже ехать в деревню:

«Я подскажу и сброшу номер, куда я обращалась. И в Красный Крест в Гомеле — там спрашивают, нуждаетесь ли в работе и жилье. Я сама звонила по совхозам, скину номера директоров — надо стучать и вам откроют».

Отметим, что семье этой женщины помогли гомельские волонтеры, которые за свой счет собрали и доставили предметы первой необходимости. Волонтеры продолжают заботиться и о многих других семьях, которые оказались в Беларуси один на один со своими трудностями.

«Давайте поможем хорошему человеку — Людмиле Алексеевне из центра круглосуточного пребывания в Присно срочно нужно оплатить 3 базовых величины, чтобы оформить пребывание и регистрацию. У Людмилы Алексеевны нет родственников, она пенсионер, ей 82 года, и помочь ей, к сожалению, некому», — объяснили в чате.

Рассказали волонтеры и о семье ромов, прибывшей в Гомельскую область из Украины:

«Роза, ее муж и шестеро детей. Их дом разрушили. И теперь они живут в Дубовом Логе (Добрушский район). Супруг уже два месяца работает в колхозе. Семье дали дом без света и газа. Но они попросили о помощи, и им не отказали. Соседи помогли обустроить быт, волонтеры помогли материально. Мы не разделяем нуждающихся ни по национальности, ни по вероисповеданию».

В то же время многие другие беженцы уезжают из Беларуси. Например, известно о семье из Краматорска, которая после пребывания в Гомеле уехала в Германию. Есть и такие семьи, которые направляются в Россию. А для тех, кто остается, гомельские волонтеры продолжают собирать продукты, мебель, одежду и все необходимое.

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