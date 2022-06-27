Саммит поклонников Путина 27.06.2022, 11:58

3,604

Что делают Индия и Китай.

Выступление российского президента Владимира Путина на саммите руководителей пяти стран группы БРИКС было широко использовано российской пропагандой как доказательство того факта, что после своего масштабного нападения на Украину Россия отнюдь не является изолированной страной. И действительно — несмотря на войну, саммит собрался и его участники отмечали свое стремление развивать связи и критиковали Запад.

Обозреватель польского журнала Polityka Матиуш Мадзини называет встречу «саммитом сторонников Путина» и подчеркивает: «Уже сам факт проведения саммита БРИКС с участием всех членов этой группы в то время, когда Россия нарушает международные нормы, возмутителен. Владимир Путин и ему подобные десятилетиями выковывали свой порядок, в котором действуют другие правила, чем у НАТО или ЕС», — пишет украинский политолог и публицист Виталий Портников для «Радио Свобода».

Обозреватель Французского радио Гелия Певзнер напоминает, что из всех стран группы войну осудила только Бразилия, хотя ее президент Жаир Болсонару обнимался с Путиным накануне его вторжения в Украину. А глава КНР Си Цзиньпин назвал украинский кризис тревожным сигналом — но в том смысле, что опасно «расширение военных союзов и стремление к собственной безопасности за счет безопасности других стран». А это классический российский пропагандистский нарратив.

Си Цзиньпин также возмущен западными санкциями против России и называет их бумерангом.

Китай и Индия прилагают усилия, чтобы смягчить эффект западных санкций для российской экономики — они увеличили закупки российской нефти, что позволит Владимиру Путину продолжить милитаризацию страны, воевать в Украине и готовиться к новым разрушительным войнам. Но, в Пекине и Дели нет особой обеспокоенности по этому поводу.

Когда мы говорим об изоляции России, то можем иметь в виду только изоляцию в мире демократии. Но мир авторитаризма и популизма в прямом смысле слова в восторге от Путина. Российский президент стал первым представителем этого отвратительного мира, кто решился подменить международное право грубой силой и бросил вызов Западу — хотя, возможно, сам Путин и не рассчитывал на такой эффект, ведь он готовился не к войне, а к быстрой спецоперации.

Но теперь для руководителей Китая и Индии успех Путина в его противостоянии с Западом — вопрос того, сможет ли выжить их собственный политический стиль.

И да, может быть, трудно сравнивать коммунистического лидера Си Цзиньпина и премьера Индии Нарендру Моди, защищающего свою власть на выборах, а не на съезде Компартии. Но что объединяет и этих политиков, и президента Бразилии, а также президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирила Рамофосу — так это пренебрежение к людям.

Путин довел это пренебрежение до максимума. Именно поэтому его коллеги из БРИКС общаются с ним с таким уважением. И именно поэтому от того, каким будет результат войны России против Украины, зависит и то, каким будет мир в будущем и кто будет определять в нем правила — демократия или авторитаризм.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».