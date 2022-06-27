Страна-банкрот 1 Эль Мюрид

27.06.2022, 13:01

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Эль Мюрид

Россия так и осталась сырьевой колонией.

В России в ночь на 27 июня наступил первый с 1918 года дефолт, утверждает Bloomberg. Агентство сообщает, что иностранные инвесторы так и не получили выплаты на сумму порядка 100 млн долларов процентов по евробондам.

Откровенно говоря, не вижу здесь какой-то значимой сенсации. И так было понятно, что после конфискационной заморозки валютных активов государства в странах Запада неисполнение долговых обязательств — вопрос времени. Не этот, так другой транш. Решили долго не мучиться.

В более широком смысле дефолт России предопределен крахом ее модели развития и состоянием идеологического банкротства правящей верхушки. Она так и не смогла ответить на вызов 2008 года, когда вспыхнувший кризис поставил крест на парадигме «продаем нефть и газ, всё остальное покупаем». Времени было полтора десятилетия, накопленных за несколько «тучных» лет (и даже несколько после них) ресурсов было достаточно для проведения любых реформ по полному переформатированию всей экономики и инфраструктуры страны. Китай, стоит отметить, который тоже в 2008 году столкнулся с аналогичной проблемой, не обладал таким ресурсом.

Но Китай сформулировал новую идеологию (отдельный вопрос, насколько правильную по сути и по исполнению). Россия — нет. Мы так и остались сырьевой колонией. Вначале Запада, теперь же вполне удовольствуемся статусом сырьевой колонии Индии и Китая.

Так что дефолт реально был объявлен уже давно. Сейчас он произошел формально. Страна-банкрот с правящим классом-банкротом.

Эль Мюрид, Telegram

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