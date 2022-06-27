В полк Калиновского хотели вступить минимум четыре сотрудника спецслужб 24 27.06.2022, 13:12

16,342

Их обнаружили «Киберпартизаны».

В белорусский полк имени Кастуся Калиновского, который воюет на стороне Украины, хотели вступить несколько сотрудников спецслужб, но их обнаружили, передает "Немецкая волна".

Добровольцев помогает проверять группировка "Кибепартизаны". По словам ее представительницы Юлианы Шеметовец, они обнаружили среди добровольцев четырех агентов белорусских спецслужб. В этом помогла проверка по базам, которые активисты взломали в прошлом году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».