Пропагандисты РФ забыли предупредить оккупанта, что он «герой» 7 27.06.2022, 13:20

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Правда вышла наружу после разговора с родными.

По телевидению в РФ начали рассказывать о сержанте Краснове, который якобы спас своих товарищей из подбитой боевой машины пехоты.

Пропагандисты РФ активно распространяли информацию о том, что Краснов вытащил других военных из горящей БМП и оказал им первую медицинскую помощь. А перед этим группа сержанта якобы уничтожила более 20 защитников Украины.

Однако этот фейк развенчала Служба безопасности Украины, сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко. Ведомству удалось перехватить телефонный разговор именно этого русского сержанта с его родными.

Как оказалось, оккупант никого не спасал, и все его геройство заключается лишь в том, что он сам смог выжить после атаки украинских военных, тогда как остальные члены экипажа погибли.

СБУ розвінчала російський фейк про сержанта Краснова, якого пропагандисти намагалися «героїзувати»



Цей вояка нібито знищив понад 20 українських воїнів і врятував своїх товаришів із підбитого БМП.



Однак насправді він нікого не знищував і не рятував.



➡️ https://t.co/av5AU01YbI pic.twitter.com/Qlg820cwP2 — СБ України (@ServiceSsu) June 27, 2022

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