Теперь электронный билет на поезд можно вернуть до момента его отправления 1 27.06.2022, 13:25

Новые условия действуют с сегодняшнего дня.

С сегодняшнего дня на сайте БЖД и в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд» можно возвращать электронные билеты до времени отправления поезда со станции посадки пассажиров. Новые условия касаются внутриреспубликанских поездов с нумерованными местами, то есть межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса, сообщает «Онлайнер».

Ранее на веб-ресурсах возврат электронных билетов осуществлялся не позднее чем за 1 час до отправления поезда с начальной станции маршрута его следования. Выплаты в таком случае производятся на карту в течение 7—30 дней.

«Если с 27-го числа было оформление билета, то возврат на поезда, которые следуют по Беларуси (бизнес-класс либо пассажирские) через сайт возможен до момента отправления, но в этом случае денежные средства поступают до 7—30 календарных дней, — рассказали в справочной службе БЖД. — Вернуть билет в кассу можно спустя час после отправления поезда — это крайний срок. Тут, конечно, будут потери: если возврат производите за 15 часов — теряете 31 копейку, если менее 15, но более 4 часов, то теряете 50% от плацкартной части (она указывается на билете) и 62 копейки, если менее 4 часов или час после отправления поезда — теряете 100% плацкартной части и 62 копейки».

Электронные билеты возвращаются с аналогичными потерями, только раньше их нельзя было вернуть за час до отправления поезда, теперь можно вернуть до момента отправления.

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