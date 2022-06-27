В ожидании доктрины Байдена 7 Виталий Федянин

27.06.2022, 13:32

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фото: REUTERS

Зачем лидер свободного мира собирается на Ближний Восток.

Джозеф Байден активизирует отношения со стратегическими партнерами США на Ближнем Востоке. Достижение соответствующих договоренностей может иметь серьезные последствия для региональной безопасности, а в контексте противостояния российской агрессии поможет стабилизировать глобальную энергетику, продовольственную безопасность и усилить изоляцию России.

Президент США впервые после победы на выборах посетит Ближний Восток. Глава Белого дома 13–14 июля 2022 года будет находиться в Израиле, а 15–16 июля — в Саудовской Аравии, где примет участие в саммите стран Совета сотрудничества Залива — Королевства Саудовской Аравии (КСА), Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Катара, Кувейта, Омана и Бахрейна — к которому присоединятся лидеры Египта, Ирака и Иордании.

Отношения США с крупнейшей арабской экономикой в последние годы были прохладными из-за ряда расхождений. Наибольшую огласку в медиа получило обвинение в причастности высших должностных лиц Саудовской Аравии к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогджи, а также слова Байдена во время президентской кампании о намерении превратить из-за этого королевство в парию. Отношения Вашингтона со второй арабской экономикой — ОАЭ — также весьма напряженные, поэтому для эффективного продвижения на нынешнем этапе своих безопасностных, экономических и дипломатических интересов Соединенным Штатам нужна была перезагрузка отношений. Вооруженная агрессия РФ против Украины создала условия для ускорения этого процесса. США хотят мобилизовать своих ближайших ближневосточных союзников, которые также не против воспользоваться историческим шансом.

До российского нападения на наше государство Вашингтон, Эр-Рияд и Абу-Даби продолжали привычно говорить о стратегическом характере отношений, но от этих заявлений веяло холодом непонимания, и под аравийским солнцем все чаще обсуждали постамериканский мир, обращая все больше внимания на КНР и Россию. Однако война — это о выживании и победе. А потому напряженность в отношениях США с КСА и ОАЭ начала быстро набирать обороты. Необходимость согласовать общие интересы и приоритеты стала насущной, когда речь зашла об увеличении добычи нефти, чтобы компенсировать поставки российских энергоносителей в Европу и стабилизировать цены.

Энергетика заставила США уделить повышенное внимание Ближнему Востоку, и аравийские монархии очень довольны тем, что так произошло. Благодаря особому вниманию Белого дома они снова чувствуют себя нужными и важными. Во времена «холодной войны» аравийцы твердо занимали сторону американцев, которые предоставляли им прочные гарантии безопасности. А последняя является ключевым фактором развития, политической стабильности и процветания в этом неспокойном регионе. Именно безопасность и прогнозируемая стабильность выгодно отличала аравийские монархии от остальных арабских стран. Она же и позволила создать всемирно известные образы шикарной жизни в пустыне.

Сейчас, по мнению тех же КСА и ОАЭ, американские гарантии уже не выглядят такими прочными. Их особенно беспокоит позиция США в отношении иранской ядерной программы и Йемена, а прилеты дронов и ракет вызвали еще более сильные эмоции. Аравийцы долго подталкивали США к согласованию нового базиса отношений, позволяющего решать проблемы, а не только управлять рисками. Российская агрессия, превратившая энергоносители в мощный рычаг, дала аравийским монархиям шанс обновить отношения с Вашингтоном. Сигналы из ОАЭ свидетельствуют о подготовке к подписанию качественно новых договоренностей о всеобъемлющем стратегическом оборонном партнерстве с США. Аналогичная работа ведется и с КСА и, вероятно, другими арабскими странами. В более далекой перспективе стороны будут стараться двигаться к региональной оборонной структуре. Путь к ней был заложен Авраамовыми соглашениями, которые запустили процесс ближневосточной трансформации благодаря активизации дипломатического, торгового и безопасностного сотрудничества арабского мира с Израилем. Пункт о Стратегической повестке дня для Ближнего Востока (Strategic Agenda for the Middle East) в Авраамовых соглашениях именно об этом, и остановка Байдена в Израиле перед визитом в КСА также свидетельствует о дальнейшей региональной интеграции.

В ответ на безопасность США будут требовать обеспечения стабильности энергетического рынка, на что страны Залива вполне способны. Решение ОПЕК+ в начале июня увеличить добычу нефти до 648 тыс. баррелей справедливо расценено экспертами как начало сдвигов в позиции КСА, куда для формализации договоренностей вскоре прилетит президент США. До сих пор все призывы Вашингтона увеличить добычу игнорировались. Наоборот, звучали заявления о недопустимости политизации вопроса нефти и необходимости думать об экономике и потребителях. С другой стороны, благодаря высоким ценам на нефть, ВВП Саудовской Аравии в первом квартале этого года продемонстрировал самый большой рост (10,4%) среди стран G20, где средний показатель зафиксирован на уровне 4,5%. Но безопасность дороже денег, поэтому аравийцы заинтересованы и имеют возможность договариваться.

Например, средняя ежедневная добыча нефти в КСА в мае 2022 года составила 10,424 млн баррелей, в ОАЭ — 3,046 млн баррелей. Однако существующие производственные мощности позволяют саудитам добывать 12 млн баррелей, а эмиратцам — 4 млн. То есть практические возможности для увеличения поставок на европейский рынок есть. И новости о первых за последние два года танкерах с эмиратской нефтью в ЕС в мае свидетельствуют о том, что процессы идут. Кроме того, у КСА и ОАЭ есть утвержденные планы дальнейшего увеличения мощностей (КСА — 13,3–13,4 млн баррелей до конца 2026 года; ОАЭ — 5 млн баррелей до 2030 года). Аналогичные планы увеличения производства есть и у других государств региона. В период с 2022 до 2026 года страны Ближнего Востока и Северной Африки планируют инвестировать 879 млрд долл. США в развитие энергетического сектора. Из них 352 млрд долл. приходятся на долю проектов, которые уже находятся в стадии реализации, остальное — запланированные проекты. Больше всего будут инвестировать в увеличение своих мощностей КСА, ОАЭ, Египет, Кувейт и Ирак. Это важно, ведь в последние годы наблюдалась тенденция уменьшения инвестиций на фоне пандемии коронавируса и развития возобновляемых источников энергии.

Логичным последствием договоренностей между США и аравийскими монархиями должна стать фактическая ликвидация ОПЕК+ или исключение из нее России, которая будет неспособна выполнять обязательства и нормально работать на мировом нефтяном рынке из-за санкций. Параллельно будет увеличиваться конкуренция в Азии, куда Москва, предлагая значительные скидки, будет стараться перенаправлять свою ненужную в ЕС нефть. Поскольку не все в Азии способны отказаться от дешевой нефти, вероятно, аравийцам также придется прибегать к скидкам, чтобы сохранить свою долю, в частности на рынке КНР.

Вместе с тем сейчас сложно прогнозировать, что участники саммита в КСА сразу пойдут дальше энергетики в вопросе давления на Москву и ее изоляции. Они не скрывают, что будут стараться сохранять максимальный спектр отношений с РФ. Именно поэтому мы продолжаем наблюдать открытый политический диалог со страной-агрессором, поздравление ее с национальным днем, нежелание осуждать агрессию Москвы и ее преступления. Вместе с тем увеличивается поток российских олигархов и простых миллионеров, которые комфортно обустраиваются на теплом побережье Залива, скрываясь от ответственности и санкций. Создание условий для людей с деньгами, или, как их называют, лиц с высоким капиталом, — это отдельный вид бизнеса. И лидером здесь является ОАЭ, которые в этом году рассчитывают принять до 4 тысяч человек с высоким капиталом. Да, не все из них будут россиянами, но учитывая то, что, согласно прогнозам, из РФ в 2022 году выедут 15 тысяч миллионеров, часть из них точно окажется где-то в Эмиратах.

Главным аргументом аравийских монархий является прогнозирование неизбежности перехода к многополярному постамериканскому миру, поэтому они хотят избежать любой поляризации. Вместе с тем признают, что на нынешнем этапе США остаются основным союзником с наибольшими дипломатическими, экономическими и военными возможностями в регионе. А следовательно, у Вашингтона есть простор для маневра здесь и сейчас.

Весьма простая и эффективная формула американо-аравийских отношений со времен доктрины Картера основывалась на принципе «энергетика в обмен на безопасность». В свое время эту доктрину приняли в ответ на введение советских войск в Афганистан. Сейчас, когда Россия начала неоправданную военную агрессию против Украины и старается разрушить мировой порядок, международные обстоятельства намного сложнее, а значит ключевые интересы сторон, безопасность и энергетика, становятся еще острее. Поэтому есть основания ожидать от Вашингтона что-то вроде доктрины Байдена, которая позволит стабилизировать глобальный энергетический рынок, усилив при этом изоляцию «страны-бензоколонки». И визит президента США в Саудовскую Аравию — первый важный шаг к этой цели.

Виталий Федянин, «Зеркало недели. Украина»

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