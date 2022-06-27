Украинские силы нанесли более десяти точных ударов по острову Змеиный 6 27.06.2022, 14:24

9,086

Поражен еще один зенитно-пушечный ракетный комплекс «Панцирь-С1».

В ночь на понедельник, 27 июня, украинские силы нанесли более 10 точных ударов по острову Змеиный в Черном море.

Об этом заявила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы продолжаем операцию на Змеином. Этой ночью было нанесено более 10 точных поражений по острову, мы доразведываем результаты, но уже сейчас имеем первый отчет, что очередной раз поражен еще один зенитно-пушечный ракетный комплекс «Панцирь-С1», — сказала Гуменюк.

По ее словам, военная операция рассчитана на длительное время и абсолютное освобождение острова от оккупантов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».