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Украинские силы нанесли более десяти точных ударов по острову Змеиный

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  • 27.06.2022, 14:24
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Украинские силы нанесли более десяти точных ударов по острову Змеиный

Поражен еще один зенитно-пушечный ракетный комплекс «Панцирь-С1».

В ночь на понедельник, 27 июня, украинские силы нанесли более 10 точных ударов по острову Змеиный в Черном море.

Об этом заявила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы продолжаем операцию на Змеином. Этой ночью было нанесено более 10 точных поражений по острову, мы доразведываем результаты, но уже сейчас имеем первый отчет, что очередной раз поражен еще один зенитно-пушечный ракетный комплекс «Панцирь-С1», — сказала Гуменюк.

По ее словам, военная операция рассчитана на длительное время и абсолютное освобождение острова от оккупантов.

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