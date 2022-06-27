Украинский олигарх Ахметов подал иск против России в ЕСПЧ 8 27.06.2022, 14:29

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Ринат Ахметов

Он хочет привлечь Кремль к ответственности за разрушение инфраструктуры, мародерство и угон экспортных товаров.

Украинский олигарх Ринат Ахметов подал иск против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за военной агрессии России против Украины.

Об этом сообщает "Інтерфакс-Україна".

"Зло не может оставаться безнаказанным. Преступления России против Украины и каждого украинца — вопиющие. Виновные должны понести наказание. Я с помощью лучших украинских и американских юристов подал жалобу в Европейский суд по правам человека о возмещении ущерба. Этот иск – одно из первых международных юридических действий против России, цель которой – остановить преступную деятельность российского агрессора, уничтожение украинской экономики и хищение украинских активов", – заявил Ахметов.

Бизнесмен просит европейский суд привлечь страну-агрессора Россию к ответственности за разрушение украинской инфраструктуры, мародерство и угон экспортных товаров. Его интересы представляет международная юридическая фирма Covington & Burling LLP.

В дополнение к иску бизнесмен просит суд о принятии срочных обеспечительных мер, которые не допустят дальнейшей блокады украинских портов, мародерства, кражи зерновых, а также стали, изготовленной предприятиями SCM.

Он также призывает других пострадавших от российской агрессии бизнесменов обращаться в суд.

Ранее Ахметов в интервью "Новое время" сообщил, что планирует подать иск в международный суд против России с требованием компенсации за активы, уничтоженные российской военной агрессией. В частности, только ущерб, нанесенный российскими войсками металлургическим предприятиям Мариуполя, оценивается в $18-20 млрд.

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