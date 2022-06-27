Медики назвали наиболее полезные для здоровья глаз продукты 27.06.2022, 14:41

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Один из таких продуктов — перец.

Хорошо известно, что правильное питание играет важную роль в сохранении здоровья глаз, пишет medicina.ua. Что необходимо включить в свое меню, чтобы иметь острое зрение?

Листовые овощи

Для глаз полезны зеленые листовые овощи. Они содержат много лютеина – вещества, которое входит в состав сетчатки. Считается, что лютеин поглощает разрушающий голубой и ультрафиолетовый спектр света. Больше всего лютеина – в капусте кале: 11,4 мг на 100 г. Другие продукты тоже содержат лютеин, например, апельсины и яйца. Но вам придется съесть 41 апельсин и 71 яйцо, чтобы получить столько лютеина, сколько есть в 80-граммовой порции кале. Единственный недостаток – кале нечасто встретишь в наших магазинах, хотя она очень популярна в США и Европе. Ещё один отличный источник лютеина – это шпинат: 7,9 мг на 100 г. Ваша цель – получать 10 мг лютеина в день. Вы можете потушить шпинат или добавлять его сырым в салаты.

Яркие фрукты и овощи

Сетчатка нуждается в витамине А для ночного зрения. Вы должны есть много ярких фруктов и овощей, таких как морковь, перцы, манго. Витамин А также содержится в сыре, яйцах, жирной рыбе, молоке, йогуртах.

Индейка, морепродукты и семена

Доказано, что цинк поддерживает здоровье глаз. Источниками микроэлемента является нежирное мясо, такое как индейка, цельнозерновые продукты и семена, а также крабы и сардины.

Черника и голубика

Темно-синие ягоды содержат пигмент, который защищает сетчатку от повреждений, вызванных старением и солнечным светом. Некоторые ученые также предполагают, что данный пигмент замедляет развитие возрастной макулодистрофии и катаракты.

Омега-3 жирные кислоты

Омега-3 жирные кислоты в высокой концентрации содержатся в сетчатке. Считается, что они необходимы для нормального функционирования светочувствительных клеток. Постарайтесь хотя бы раз в неделю есть жирную рыбу – такую как лосось или тунец. Этого будет достаточно, чтобы обеспечить ваши потребности в омега-3 жирных кислотах.

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