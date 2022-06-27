Андрей Пионтковский: Кремль потерял последний шанс 27.06.2022, 14:54

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Теперь все зависит от масштабов помощи Запада.

Путин потерял последний шанс в войне против Украины. Это стала понятно после визита в Киев лидеров Германии, Франции и Италии.

Такую точку зрения озвучил политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире телеканала "Украина 24".

"Мне внушают оптимизм события 16 июня, когда тройка европейских лидеров (Шольц, Макрон и Драги - ред.) приехала (в Украину - ред.) реализовать по сути единственный шанс Путина в этой войне - принудить Украину фактически к капитуляции, серьезным территориальным уступкам, к ограничению своего суверенитета, но она получила настолько решительный отпор украинской власти и украинского общества, что основной идеолог этой группы, который носился полтора месяца со своим лозунгом "Не унижайте Путина", Макрон даже не осмелился озвучить этот итальянский план мира", - заявил аналитик.

По словам эксперта, все зависит от масштабов помощи Запада, от понимания западными политиками, что Украина сегодня защищает не только себя, но и западную цивилизацию в целом.

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