Экс-глава Нацбанка Беларуси: Падение ВВП и рост инфляции к концу года — по 20% 2 27.06.2022, 15:25

Станислав Богданкевич

При этом не следует обращать внимания на валютный курс.

Согласно оценкам ЕАБР, в Беларуси стремительно падает ВВП. В апреле этот показатель сократился на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в мае снижение составило уже 8,8%.

Среди причин эксперты ЕАБР называют введенные ограничения и разрывы производственно-логистических цепочек, которые, в свою очередь, привели к падению производства обрабатывающей промышленности (на 11,8% в мае), оптовой торговли (на 25,4%) и грузооборота транспорта (на 33,6%). Инвестиции в мае сократились на 25%.

А поддержал ВВП в мае только сохраняющийся рост IT-сектора. Временному смягчению экономического спада также способствовало наращивание складских запасов.

В ближайшие месяцы эксперты прогнозируют тенденцию сокращения экономической активности вследствие ослабления потребительского и инвестиционного спроса, а также уменьшения экспортных поставок. Падение ВВП страны в этом году, по их оценкам, составит 6,5%.

Бывший глава Нацбанка Станислав Богданкевич делает еще более неутешительные прогнозы.

— Я согласен с другими экспертами насчет падения, но полагаю, что ВВП может снизиться к концу года и до 20%, — отметил экономист в экспресс-комментарии «Салідарнасці». — У нас резко падает импорт. Это значит, снижается закупка комплектующих, сырья и материалов для производства. Поэтому и снижение валового продукта объективно. Оно будет продолжаться и усиливаться.

Думаю, что все эти попытки наладить логистику и коммуникацию через Санкт-Петербург требуют минимум года, а то и двух. Быстро таким путем объем производства не увеличишь. Пока для продажи и калийных солей, и нефтепродуктов закрыты практически все рынки, включая западные и украинский. Поэтому да, мой прогноз — в совокупности падение может составить до 20%.

Падение ВВП, по словам собеседника, неминуемо приведет к падению в целом уровня жизни белорусов.

— Это ожидаемые объемы падения в связи с санкциями, в связи с тем, что снижается импорт и экспорт. И на обычных гражданах это уже отражается. Тот же рост цен. Инфляция, думаю, тоже достигнет порядка 20%.

При этом не следует обращать внимания на валютный курс, потому что он определяется спросом и предложением, а у нас спрос на валюту резко упал из-за тех же санкций и ограничения импорта.

Как может отразиться на жизни людей то, что мы перестанем покупать привычные качественные комплектующие, которых у нас было очень много до сих пор, товары народного потребления? Сможет ли исправить ситуацию так называемое импортозамещение, можно ли замещать импорт внутренним производством административно?

– Такие попытки в любом случае приведут к ухудшению качества. Условно, мы меняем «БМВ» на «Жигули» или даже на «Запорожец». То есть вроде бы транспорт есть, даже в том же количестве, но совсем другой. Так будет и с уровнем жизни. Он будет ухудшаться постепенно.

Постепенно будут все больше и больше снижаться поставки качественных импортных товаров. Все это будет влиять на ВВП, — подчеркнул Богданкевич.

Он не исключает, что в такой ситуации может и не случится каких-либо резких изменений валютного курса.

— Я не ожидаю какого-то большого скачка, если Нацбанк продолжит проводить ту же политику. Но это не свидетельство стабильности экономики, а свидетельство рецессии экономики, застоя. Свидетельство того, что мы не закупаем нужное нам сырье, материалы, комплектующие и т.д.

Стабильность будет, мы будем стабильно падать, будет стагнация. И это ощутят все, кто потеряет возможность покупать хорошие товары, а получит доступ только к низкокачественным, что, соответственно, ухудшит и качество жизни.

В условиях ограничения торговли с западом ориентируйтесь по росту цен, а не по валютному курсу, — советует специалист.

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