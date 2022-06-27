Завтра в Беларуси ожидается до +36°С 4 27.06.2022, 15:51

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Прогноз погоды на 28-30 июня.

28 июня погоду в стране будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в очень теплой воздушной массе, лишь днем по северо-востоку скажется влияние малоактивного атмосферного фронта, пишет pogoda.by.

Ожидается переменная облачность. Ночью без осадков. Днем местами, преимущественно по северо-востоку кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый слабый до умеренного, днем при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +15.. +21°С, максимальная днем +29.. +34°С, местами по югу до +36°С.

29 июня погодные условия будет определять атмосферный фронт, смещающийся с Финского залива. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно по северо-восточной половине, утром и днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Местами грозы. Ветер восточной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +17.. +22°С, днем от +24°С по северо-востоку до +34°С юго-западу страны, местами по Брестской области +35.. +36°С.

30 июня ночью сохранится влияние теряющего активность фронтального раздела, днем республика окажется в области повышенного атмосферного давления. Ночью в отдельных районах возможны кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер восточной четверти умеренный. Температура воздуха ночью +14.. +21°С, днем от +26°С по северо-востоку до +34°С по юго-западу страны.

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