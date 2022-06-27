Что происходит на южном фронте Украины? 27.06.2022, 16:01

6,038

Оккупанты на Херсонщине оказались в трудном положении.

Украинская армия постепенно продвигается вперед на юге Украины и пытается удержать уже освобожденные населенные пункты. При этом позиция оккупантов на Херсонщине очень шаткая, поскольку они фактически прижаты к правому берегу Днепра. Об этом apostrophe.ua заявил генерал-майор запаса СБУ, директор Агентства по реформированию сектора безопасности Виктор Ягун.

"Наши пытаются удержать те позиции, которые у нас есть. Понемногу продвигаются на некоторых участках и пытаются удержать те позиции, которые уже были освобождены. Я надеюсь, что эта подготовка к возможным широкомасштабным действиям на юге приведет к освобождению Херсона. Дело в том, что сама позиция оккупанта на херсонской земле именно на правом берегу Днепра очень шаткая. Они это понимают и всеми силами пытаются удержать ситуацию", - объяснил Ягун.

По словам генерал-майора, оккупанты не думали, что остановятся на Херсоне. Теперь их не очень уверенная позиция в области идет на руку украинским военным.

"У них была такая идея, что они пройдут Николаев и выйдут в Одессу. А остановившись на Херсоне, фактически прижатые к правому берегу Днепра, они в очень неудобном положении. И именно это наши войска активно используют. Я надеюсь, что это приведет к полному освобождению если не всей Херсонщины, то по крайней мере обезопасит Криворожское направление и освободит областной центр от оккупанта", - подчеркнул Ягун.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».