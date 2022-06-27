Белорусы начали судиться с «Альфа-Банком» из-за заморозки денег и бумаг 2 27.06.2022, 16:16

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По «Альфа-Банку» ударили санкции.

Сегодня в суде Советского района начался первый в истории Беларуси процесс, призванный рассудить, чьи деньги были заблокированы санкциями — клиентов или банка? При этом часть денег была в форме акций Apple и других известных компаний. Исходя из этого решения, будет признано, кто будет возвращать деньги и когда, пишет «Онлайнер».

Речь о доверительном управлении, дающем возможность белорусам стать участниками мирового фондового рынка. Официально «Альфа-Банк» не признает себя объектом санкций, однако на мировом финансовом рынке по этому поводу есть иные мнения. Так, весной случились заморозки счетов «Альфа-Банка» у некоторых брокеров. Именно на этих счетах лежали деньги части клиентов по доверительному управлению. Суммы — от небольших до огромных.

У тех девяти человек, которые добрались до суда с исковым заявлением о нарушении прав потребителей, суммы колеблются от нескольких тысяч до двадцати тысяч «с хвостиком».

На прошлой неделе «Альфа-Банк» сообщил клиентам, что часть активов были разморожены и теперь могут быть проданы или переведены другому брокеру. В целом процесс решения ситуации новый и длительный. Очевидно, банк не заинтересован в распространении внутренней информации, так как считает: это может навредить всем, включая людей с замороженными деньгами.

При этом люди, считающие себя потерпевшими, обращают внимание, что банк не только ведет переговоры с адвокатами и брокерами по спасению денег клиентов, но и оперативно меняет условия договора, спасая от клиентов в том числе себя.

В начале процесса представители «Альфа-Банка» выступили с рядом ходатайств: сделать процесс закрытым, отменить рассмотрение иска, а если нет, то перенести его в экономический суд. Истцам кажется это затягиваем процесса. Судья по очереди отклонил ходатайства.

Позиция клиентов, у которых заморозили активы

— Мы пользуемся правом, данным Гражданским кодексом, на односторонний отказ от исполнения договора.

— Об этом намерении сообщили банку, дав доверительному управляющему положенные 10 дней на вывод активов в деньги на расчетном счете.

— Через 10 дней деньги на счет не пришли, следовательно, считаем договор расторгнутым.

— Суммы, которые должен нам банк, рассчитывали исходя из стоимости активов на 10-й день после подачи заявления. (Тут важно уточнить, что с тех пор рынки упали и, скорее всего, сейчас стоимость актива в ценных бумагах будет ниже. — Прим.).

— То, что банк якобы не может реализовать активы (нам так и не показали доказательств, что блокировка была!), — это дела банка и его контрагентов, а не клиентов.

— Банку передавали денежные средства, и ничто не мешает вернуть нам деньги из имеющихся (по Гражданскому кодексу, ведь договор уже вроде расторгнут). А дальше пусть разбираются со своими брокерами и контрагентами.

Позиция «Альфа-Банка»

— У нас нет обязанности сейчас переводить истцам деньги. Их средства принадлежат не банку, а им самим. Сейчас деньги и активы доверителей лежат на счету у брокера. Часть этих средств заморожена.

— Если суд решит, что банк должен будет за счет своих денег погасить задолженность, получится следующая ситуация: когда случится разморозка активов, они будут переданы своим собственникам — доверителям. То есть те получат активы второй раз и попадут под неосновательное обогащение.

— Мы не можем согласовать сумму долга. Каждый день бумаги стоят разных денег. Как считать сейчас? Пока не состоится продажа брокером активов, невозможно диверсифицировать предмет иска в денежном выражении.

— Односторонний отказ от договора в целом допускается, но в условиях нашего договора написано: отказ не может быть реализован в случае новых, независящих от банка условий.

— Банк делает все, что в его силах.

После этого выступления судья уточнил, так чьи же деньги лежат на счету брокера:

— Вы говорите, что деньги как бы принадлежат истцам, находясь у брокера, но при этом счета брокерские якобы записаны на банк…

Не получив четкого ответа, судья объявил перерыв до 5 июля.

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