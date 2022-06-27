Стали известны результаты ЦТ по белорусскому языку 1 27.06.2022, 16:31

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Сколько абитуриентов набрали максимальные сто баллов?

Министерство образования опубликовало результаты централизованного тестирования по белорусскому языку. Максимальные сто баллов в этом году набрали 67 абитуриентов, сообщает телеграм-канал ведомства.

Традиционно ЦТ по белорусскому языку абитуриенты писали самым первым. В этом году данный тест состоялся 14 июня. Проверить свои знания записались более 18 тысяч человек, 749 из них на тестирование не пришли.

В итоге максимальный балл получили 67 парней и девушек. Это значительно больше, чем в 2021-м. Тогда, пишет сайт kudapostupat.by, максимальный 100-балльный результат набрали 40 человек. В 2020-м отличников было 78.

ТЦ в Беларуси продолжается. Впереди еще испытания по пяти предметам.

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