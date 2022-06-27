Bild: Мощные немецкие гаубицы PzH 2000 уже на фронте в Украине 4 27.06.2022, 16:38

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После каждого применения гаубицы меняют позиции.

Переданные Украине самоходные немецкие гаубицы PzH 2000 уже несколько дней находятся на фронте. Об этом пишет газета Bild (перевод — unian.net).

Отмечается, что журналист газеты побывал на передовой в Украине и опубликовал после этого материал под названием "Наконец-то наши самоходные гаубицы в действии!".

Украинский военнослужащий рассказал корреспонденту, что после каждого применения гаубицы меняют позиции, чтобы россияне не смогли ее отследить и уничтожить.

"Это очень совершенное оружие. Одна немецкая самоходная гаубица – как три старые советские системы, которые мы использовали раньше... Мы думали, что овладеем ею за десять дней, но понадобилось 36", – рассказал он.

Где именно используются немецкие гаубицы, не сообщается, так как это секретная информация.

Передать гаубицы PzH 2000 Украине согласились Германия и Нидерланды.

Справка. САУ PzH 2000 выполнена в стандартном для НАТО калибре 155 мм и использует длинный ствол длиной 55 калибров. Такое сочетание сейчас признано классическим и наиболее удачным и в среднем дает дальность выстрела обычным снарядом около 30 км. Но у PzH 2000 результаты гораздо лучше. Обычный снаряд, выпущенный из этой немецкой САУ, преодолевает от 30 до 36 км.

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