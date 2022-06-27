Топ-5 фильмов с неожиданной концовкой 2 27.06.2022, 17:14

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Эти киноленты шокируют вас исходом.

Если вам надоели типичные сюжеты, unian.net предлагает подборку из топ-5 фильмов, которые удивят своей развязкой.

"Мгла" / The Mist (2007)

Ужасы, триллер. Согласно сюжету, небольшой городок накрыл аномальный густой туман, который практически отрезал местных жителей от всего мира. Главные герои, которые оказались в этот момент в магазине, вступили в сражение с монстрами, вышедшими из тумана.

"Враг" / Enemy (2013)

Однажды главный герой взял в прокате кассету с фильмом. При просмотре он с удивлением заметил в одном из эпизодов актера, который с точностью похож на него, только на пару лет моложе. Герой ставит себе цель - найти этого актера. Однако длительные поиски ни к чему не привели кроме череды мистических событий.

"Семь" / Se7en (1995)

Главный герой - детектив Уильям Сомерсет. После долгих лет службы он наконец уходит на пенсию.

За неделю до ухода на заслуженный отдых ему дают молодого напарника, которому тот стремится в короткие сроки передать свои знания и навыки. Но тут случается громкое убийство, за которым, вероятнее всего, последуют и другие.

"Остров проклятых" / Shutter Island (2009)

Двое американских судебных приставов отправляются на остров в штате Массачусетс. Там они расследуют из клиники для умалишенных преступников одной пациентки. Расследование будет не таким уж и простым: копы столкнуться с паутиной лжи, бунтом пациентов клиники и ураганом.

"Исчезнувшая" / Gone Girl (2014)

Супруги празднуют пятую годовщину счастливой семейной жизни, как вдруг "невеста" пропадает. В доме остались следы борьбы, кровь и подсказки - все это оставила сама исчезнувшая для игры под названием "Охота за сокровищами".

Все бы ничего, вот только в ходе квеста мужчина раскроет миру пару-тройку собственных малосимпатичных тайн, и узнает немало интересного о своей избраннице.

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