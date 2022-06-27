В российских магазинах появились импортозамещенные чипсы Layc 12 27.06.2022, 18:16

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Производитель чипсов Lay’s приостановил продажу некоторых своих товаров.

После того как производитель оригинальных чипсов Lay’s — компания PepsiCo объявила о приостановке продаж своей продукции в России, на полках российских магазинов стал появляться аналог — чипсы Lаус (по идее, это слово читается как «Лаус»). Фотографию находки опубликовали в телеграм-канале «Наличный».

В начале весны производитель чипсов Lay’s — компания PepsiCo сообщила, что приостановит продажу некоторых своих товаров (в частности, напитков) и прекратит инвестиции в России.

Кто именно производит новые чипсы Lаус, не сообщается.

Напомним, недавно в России придумали замену Coca-Cola и Fanta — выпустили напиток Funky Monkey cola и Funky Monkey orange.

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