Выпуск из медвузов в этом году лишь на 45% покрывает нехватку врачей 1 27.06.2022, 18:27

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Об этом заявили в Минздраве.

В 2022 году белорусские медвузы выпустили 2007 молодых специалистов, из них 1893 придут работать в государственные учреждения здравоохранения. Об этом заявила первая замминистра здравоохранения Елена Кроткова на церемонии вручения дипломов в Белорусском государственном медицинском университете, сообщили в пресс-службе Минздрава.

По словам Кротковой, каждый 10-й будущий врач закончил обучение с красным дипломом.

Распределяли выпускников в зависимости от потребностей клиник. Так, каждый пятый распределен в минские поликлиники и больницы, по 15% — в Гомельскую, Брестскую, Минскую области. На остальные регионы приходятся по 10% выпускников.

— Но, конечно, данный выпуск не сможет полностью удовлетворить потребность здравоохранения, — посетовала замминистра.

Кроткова заявила, что выпуск нынешнего года сможет лишь на 45% заполнить нехватку медперсонала, и «связано это с объективными причинами».

Дело в том, объяснила она, что в 2016 году набор студентов на медицинские специальности был сокращен на 342 человека. Однако с тех пор выпуски растут, а в этом году прием увеличен еще на 50 бюджетных мест.

Кроткова добавила, что в каждом учреждении здравоохранения потребность в кадрах разная: «Где-то не хватает анестезиологов, а, к примеру, в Могилевской области — педиатров, в Минске есть вопросы с врачами общей практики и скорой помощи».

Чтобы привлечь медиков, по ее словам, прорабатывается вопрос с жильем. Например, предлагается вариант выкупить в собственность арендное жилье при условии работы 15 лет в одном медучреждении.

Также рассматривается вопрос по упрощенному допуску ряда врачей-специалистов к смежной специальности диагностического профиля. Например, врач-эндокринолог после прохождения специальных курсов повышения квалификации сможет выполнять УЗИ щитовидной железы, а кардиолог — УЗИ сердца и т.д.

В стадии разработки законопроект о резидентуре.

— Есть ряд других предложений, которые мы рассматриваем и планируем осуществить для того, чтобы нашей молодежи было материально интересно работать в здравоохранении, и они имели возможность профессионально совершенствоваться и расти, — добавила замминистра.

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