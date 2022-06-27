Пентагон резко ответил на угрозы Путина отправить ядерные ракеты в Беларусь 8 27.06.2022, 18:31

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Угрозы президента РФ назвали «безответственными».

Заявление президента России Владимира Путина о предоставлении Беларуси ракет, которые способны нести ядерный заряд, является «бесцеремонным».

Об этом сообщается в Twitter репортера Foreign Policy Джека Детча, который цитирует высокопоставленного представителя Пентагона.

«Я не могу придумать ничего более безответственного, чем высокопоставленный руководитель, который говорит о ядерном оружии в этом случае», - отметил чиновник Министерства обороны США.

Напомним, на прошлой неделе Путин на встрече с Лукашенко заявил, что поставит ему комплексы «Искандеры», и намекнул на способность этих ракет нести ядерные заряды.

Комментируя возможность применения ядерного оружия, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заверил, что украинская сторона готова к разным сценариям.

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