На что способна армия Беларуси в боях против ВСУ 8 Михаил Жирохов

27.06.2022, 18:47

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Аналитики весьма критически оценивают состояние армии Лукашенко.

В воскресенье, 26 июня, президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к народу Украины. Часть его видеообращения была адресована и гражданам Беларуси. Президент Уркины призвал белорусов не вестись на манипуляции Кремля и не вступать в войну против нашей страны. Схожее обращение к гражданам РФ Владимир Зеленский сделал в ночь на 24 февраля, за несколько часов до начала широкомасштабного вторжения России. По всей видимости, теперь Верховный главнокомандующий считает реальной угрозу вторжения и со стороны Беларуси. В этой связи очень важно понимать, какие именно силы и средства Александр Лукашенко может задействовать в гипотетической сухопутной войне против Украины.

Если воспринимать всерьез угрозу того, что армия РБ примет непосредственное участие в войне против Украины, то стоит разобраться, насколько мощными являются белорусские войска.

Беларуси, как и Украине, после развала СССР, досталось весьма щедрое военное наследство. Тут и вооружение Краснознаменного Белорусского военного округа, который был тыловым по отношению к Группе советских войск в Германии и располагал двойным, а то и тройным запасом всего необходимого для развертывания, по некоторым данным, группировки до миллиона человек.

Все это оказалось не нужным для небольшого и небогатого государства, а поэтому независимая республика Беларусь, вместе с Украиной, заняла нишу продавца дешевого советского оружия и боеприпасов. Армия подверглась серьезному сокращению – за несколько лет прекратили свое существование или были преобразованы свыше 250 воинских формирований, отошедшие под юрисдикцию Беларуси. К 2005 году общая численность Вооруженных сил Беларуси составила 62 тысячи человек: 48 тысяч военнослужащих и 13 тысяч лиц гражданского персонала. В этих пределах численность белорусской армии находится и поныне. Считается также, что у Лукашенко около 290 тысяч резервистов. Сюда еще можно добавить около 110 тысяч разных подразделений МЧС и правоохранительных органов.

При этом белорусские вооруженные силы не имеют никакого боевого опыта. Нет даже опыта миротворчества. В 2010 году белорусы отправили 5 своих военнослужащих в помощь контингенту ООН в Ливане и еще в начале 2022 года поучаствовали в операции ОДКБ по сохранению власти президента Казахстана Касыма Жомарта Токаева. Причем в обоих случаях ни о каких реальных боевых действиях речи не шло.

И второй важный момент – армия РБ, по большей части, формируется за счет солдат срочной службы. Призывной возраст в стране – с 18 до 27 лет. Призывник, окончивший высшее учебное заведение, служит год, а для всех остальных срок нахождения в рядах армии составляет 1,5 года. Как и в РФ, весенний призыв происходит в мае, а осенний – в ноябре.

Что касается техники, то по оценке западных экспертов (которые как показали события в Украине, имеют весьма общее представление о реалиях постсоветского пространства), Минск располагает 601 танком (по другим данным - до 1300 танков), 1510 БТР и БМП, 482 единицами САУ, 228 орудиями буксированной артиллерии, а также 238 установками РСЗО.

Однако вся эта техника еще советская и не модернизированная – уровень ВСУ апреля 2014 года. Только в последние годы, когда Александр Лукашенко окончательно переориентировался на Москву, начались поставки современной техники из России, правда микроскопическими дозами.

Так, в 2020 – 2021 годах на предприятии "Уралтрансмаш" была модернизирована партия 152-мм САУ 2С3 "Акация". Также белорусская армия получила партию бронетранспортеров БТР-82А. В мае 2021 года в вооруженные силы Беларуси пришла очередная партия модернизированных танков Т-72Б3 в количестве пяти единиц. Таким образом, количество таких машин в армии было доведено до 19.

Упомянутые контракты были заключены вскоре после начала в Беларуси массовых протестов против оглашенных результатов президентских выборов. Власти расценили эти волнения как пролог к началу гибридной войны и решили усилить новым вооружением армейские подразделения. Соглашениям о закупках военного имущества, которые ранее откладывались из-за финансовых трудностей, снова был дан ход.

Мало того, белорусские военные заявили, что ведут работу по подготовке контрактов на закупку в России зенитных ракетных комплексов С-400 с целью замены ими имеющихся сегодня в войсках ЗРК С-300.

Правда, все эти военные закупки могут вестись белорусами исключительно в кредит, так как, например, стоимость тех же С-400 практически равняется годовому оборонному бюджету страны.

В целом, военные эксперты оценивают боеготовность армии Республики Беларусь, а также ее общее состояние как удручающее. По сути, единственным вариантом для Минска резко увеличить возможности своей армии является только полная интеграция в состав вооруженных сил Российской федерации. Но пока таких процессов не наблюдается, хотя они могут активизироваться в любой момент.

Михаил Жирохов, «Апостроф»

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