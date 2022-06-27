В Беларуси снова дорожает топливо 3 27.06.2022, 19:01

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Это 18-е подорожание в этом году.

Максимальные розничные отпускные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличиваются с 28 июня на 2 копейки. Об этом сообщает концерн «Белнефтехим».

Цена автомобильного бензина составит АИ-92-К5-Евро — 2,36 руб., АИ-95-К5-Евро — 2,46 руб., АИ-98-К5-Евро — 2,68 руб., дизельного топлива — 2,46 руб.

Это 18-е изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась неделю назад: дизель и бензины так же подорожали на 2 копейки.

Напомним, в 2021 году цены на топливо менялись 30 раз, в 2020-м — 16, в 2019-м — 28, годом ранее — 27.

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