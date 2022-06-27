Милиция в Гомеле разогнала в парке благотворительное мероприятие для детей беженцев из Украины 2 27.06.2022, 19:10

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Маразму лукашистов нет предела.

Вечером в понедельник в Гомельском парке восемь милиционеров разогнали собрание граждан, сообщило издание «Флагшток» на основании свидетельства очевидца. В это время там должен был проходить праздник для детей беженцев из Украины, который хотели устроить волонтеры.

По предварительным анонсам, 27 июня в 17.00 в парк Гомельского дворцово-паркового ансамбля волонтеры приглашали детей и подростков в возрасте от 2 до 18 лет. В программе мероприятия были игры и конкурсы на все возрастные группы, исторический квест, сувениры и подарки.

Мероприятие «День дней рождений» придумала 10-летняя Алиса из поселка Нью-Йорк в Донецкой области. Обязательным условием для участия было принести с собой самодельного «голубя мира» или сделать его в парке всем вместе, говорилось в объявлениях, размещенных в гомельских чатах.

Встреча была назначена за Петропавловским собором у филиала Ветковского музея.

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