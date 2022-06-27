Польша: Россию должны объявить врагом НАТО официально 12 27.06.2022, 19:28

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Варшава выступила с важной инициативой.

Польша ожидает, что Мадридский саммит НАТО официально признает Россию как врага НАТО.

Об этом заявил глава бюро нацбезопасности Польши Павел Солох в эфире телеканала Polsat.

"Сам саммит НАТО - это элемент процесса, но он должен дать ответы на фундаментальные вопросы. Прежде всего, и мы этого однозначно ожидаем, определить Россию как врага", - сказал Солох.

Солох предполагает, что в закрытой части стратегии НАТО "будет послан сигнал в отношении России".

"Мы в любом случае ожидаем, что НАТО немедленно отреагирует на любое нарушение территории стран НАТО", - пояснил глава бюро нацбезопасности Польши.

При этом Польша ждет принятия решений, которые приведут "к увеличению военного присутствия НАТО".

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