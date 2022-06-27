Польша: Россию должны объявить врагом НАТО официально

Польша: Россию должны объявить врагом НАТО официально12
- 27.06.2022, 19:28
- 5,696
Варшава выступила с важной инициативой.
Польша ожидает, что Мадридский саммит НАТО официально признает Россию как врага НАТО.
Об этом заявил глава бюро нацбезопасности Польши Павел Солох в эфире телеканала Polsat.
"Сам саммит НАТО - это элемент процесса, но он должен дать ответы на фундаментальные вопросы. Прежде всего, и мы этого однозначно ожидаем, определить Россию как врага", - сказал Солох.
Солох предполагает, что в закрытой части стратегии НАТО "будет послан сигнал в отношении России".
"Мы в любом случае ожидаем, что НАТО немедленно отреагирует на любое нарушение территории стран НАТО", - пояснил глава бюро нацбезопасности Польши.
При этом Польша ждет принятия решений, которые приведут "к увеличению военного присутствия НАТО".