закрыть
27 июня 2022, понедельник, 21:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Байден поднял пошлины на импорт из России до 35%

3
  • 27.06.2022, 19:50
  • 3,072
Байден поднял пошлины на импорт из России до 35%
Джо Байден

Речь идет о тех товарах, которые не запрещены к ввозу в США.

Президент США Джо Байден поднял пошлины на импорт российских товаров до 35%. Речь идет о тех товарах, которые не запрещены к ввозу в США.

Об этом сообщает сайт Белого дома.

Сообщается, что пошлины выросли в результате приостановки торгового статуса наибольшего благоприятствования в отношении России за войну против Украине.

В документе говорится, что пошлина в 35% применяется к импорту "некоторых других товаров из Российской Федерации, ввоз которых еще не запрещен".

Отметим, до этого администрация Байдена запретила импорт российских нефтепродуктов и энергоносителей, рыбы, морепродуктов, алкогольных напитков и непромышленных алмазов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бегите, глупцы!
Бегите, глупцы! Артем Черников
Мир было некому защищать
Мир было некому защищать Леонид Невзлин
Терпилы и шпиц
Терпилы и шпиц Ирина Халип
Санкции против режима Лукашенко надо усиливать, они бьют и по силовикам
Санкции против режима Лукашенко надо усиливать, они бьют и по силовикам Наталья Радина