Байден поднял пошлины на импорт из России до 35% 3 27.06.2022, 19:50

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Джо Байден

Речь идет о тех товарах, которые не запрещены к ввозу в США.

Президент США Джо Байден поднял пошлины на импорт российских товаров до 35%. Речь идет о тех товарах, которые не запрещены к ввозу в США.

Об этом сообщает сайт Белого дома.

Сообщается, что пошлины выросли в результате приостановки торгового статуса наибольшего благоприятствования в отношении России за войну против Украине.

В документе говорится, что пошлина в 35% применяется к импорту "некоторых других товаров из Российской Федерации, ввоз которых еще не запрещен".

Отметим, до этого администрация Байдена запретила импорт российских нефтепродуктов и энергоносителей, рыбы, морепродуктов, алкогольных напитков и непромышленных алмазов.

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