Крупные европейские банки останавливают работу даже с неподсанкционными белорусскими клиентами 3 27.06.2022, 20:15

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Банки намерены прекратить платежи из Беларуси в любой валюте.

Белорусский бизнес сигнализирует о том, что работа с Европой усложняется еще больше. Большие банки по всей Европе отказываются от работы и с теми белорусскими и российскими банками, которые не включены в санкционные списки. «Некоторые исключения будут возможны только в случае, если выплаты будут производиться для обеспечения критически важных государственных функций, в гуманитарных целях и для частных клиентов — для получения пенсий», — объяснили «Нашай Ніве» в SEB.

«Литовцы, немцы, итальянцы, латыши — да почти все отказываются. Особенно влияет на дела позиция литовцев, потому что соседи — все работали через них. А теперь ни оплаты провести, ни принять самим. Даже если всю жизнь имел счета только в Приорбанке», — говорит нам бизнесмен, который ранее активно проводил платежи через Литву.

«Почему так происходит — неясно. На звонки отвечают, что отказ проводить платежи объясняется внутренним решением банка», — добавляет другой.

«Вероятно, крупные европейцы держат в памяти историю французского банка BNP Paribas, который получил штраф в 9 миллиардов долларов за нарушение санкционного режима в отношении Ирана и Кубы — и пришлось платить! Поэтому в этой ситуации, когда за три месяца принимается столько санкционных пакетов, можно сказать, на коленке, с какими-то разночтениями и недоразумениями, то большому банку явно проще отказаться от сотрудничества с Беларусью полностью, ведь кто его там знает, как работу будут трактовать через какое-то время. И зарплата для гигантов на работе с белорусскими компаниями не такая большая.

Поэтому нам и бизнесу пока что приходится искать лазейки в маленьких европейских банках, которым не приходится отказываться от доходов пусть даже от белорусских оборотов. Но, думаю, тренд на отказ скоро дойдет и туда», — говорит «Нашай Ніве» белорусский банкир.

«Наша Ніва» обратилась в два крупных литовских банка с европейским капиталом: Swedbank и SEB. Они объясняют, что решение принято и без официальных европейских санкций.

«В соответствии с обязанностями по созданию финансово здорового и устойчивого сообщества и с учетом увеличения количества санкций против России и ее деловых кругов, а также в отношении Беларуси, решили свернуть и прекратить платежи в любой валюте в и из России и Беларуси.

Политика Swedbank в отношении финансовых санкций предусматривает, что банк принимает решение не обрабатывать финансовые операции, если такая деятельность выходит за рамки допустимого риска банка, даже если это допускается текущими законами и положениями о санкциях», — объяснили «Нашай Ніве» в Swedbank.

«С 15 мая 2022 года SEB банк ввел общее прекращение оказания услуг по финансовым операциям, связанным с платежами в Россию и Беларусь, и из России и Беларуси, во всех валютах.

Мы приняли это решение из-за рисков, связанных с войной в Украине, и увеличения количества санкций против Беларуси и России, их граждан и коммерческих предприятий.

14 мая было последним днем для осуществления платежей. Если после этого клиентам нужно провести платеж, советуем обратиться в другое финансовое учреждение.

Некоторые исключения будут возможны только в случае, если выплаты будут производиться для обеспечения критически важных государственных функций, в гуманитарных целях и для частных клиентов — для получения пенсий», — сказали в SEB.

«Такие действия осложняют ту торговлю с ЕС, которая осталась, что ведет к углублению коллапса экспорта, трудностей у локальных бизнесов», — объясняет академический директор BEROC Катерина Борнукова.

По ее мнению, такая мера ударит по всему частному белорусскому бизнесу.

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