Астрофизики раскрыли секрет размеров Юпитера 27.06.2022, 20:25

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Он поедал молодые планеты.

Международная команда ученых обнаружила, что в ядре Юпитера существует большое количество останков маленьких планет.

Ученым впервые удалось посмотреть «сквозь» облака Юпитера, используя гравитационные данные, собранные космическим зондом НАСА Юнона. В его ядре выявили высокое содержание тяжелых элементов, что указывает на то, что Юпитер активно поглощал планетезимали — молодые планеты — подпитывая свой рост.

Исследование было опубликовано в журнале Astronomy and Astrophysics.

Это подтверждает одну из двух основных теорий о том, как Юпитер достиг своих размеров — сейчас это самая большая планета Солнечной системы.

Исследователи считают, что, если бы Юпитер не поглотил все эти планетезимали, то вокруг Солнца вращалось бы намного больше планет.

Чтобы выяснить состав ядра Юпитера, ученые построили компьютерные модели его «внутренностей», объединив данные, собранные Юноной и его предшественником — Галилео. Зонды измерили гравитационное поле планеты в разных точках ее орбиты, в результате чего выяснилось, что внутри материала, аккрецированного Юпитером, существуют плотные твердые тела, которые обладают более мощным гравитационным полем, чем газовая атмосфера планеты.

Выяснилось, что внутри Юпитера содержится огромное количество тяжелых элементов, эквивалентом 11−30 масс Земли. Это намного больше, чем предполагали ученые ранее.

Открытие важно не только в контексте Юпитера, ведь из-за своих размеров и массы он влиял также на орбиты и размеры своих космических соседей — Сатурна, Урана и Нептуна. Теперь ученые всерьез рассматривают вариант того, что эти планеты развивались похожим путем.

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