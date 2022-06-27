Лукашенко наградил орденом судью, вынесшего незаконный приговор Виктору Бабарико 27.06.2022, 21:16

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Игорь Любовицкий

Игорь Любовицкий получил орден Почета.

27 июня Александр Лукашенко подписал указ о награждении госнаградами 75 представителей различных сфер деятельности. Награды вручаются «за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, образцовое исполнение служебных обязанностей, значительный личный вклад в укрепление обороноспособности республики и обеспечение законности, развитие сельского хозяйства, транспортной и строительной отраслей, выдающиеся творческие достижения, заслуги в сфере охраны здоровья, образования, науки, культуры, искусства и спорта», сообщает пресс-служба Лукашенко.

Среди награжденных – судья Верховного суда Игорь Любовицкий, который рассматривал дело Виктора Бабарико. Он получил орден Почета.

Награды получили силовики: начальник главной военной инспекции ВС Иван Богуславский, начальник инженерных войск ВС — начальник управления инженерных войск Генштаба Андрей Кураков, начальник автомобильного управления Минобороны Сергей Томчик, председатель Спортивного комитета ВС Анатолий Ханевский, командир 86-й бригады связи Денис Бодунов, начальник 114-й гвардейской школы по подготовке прапорщиков и специалистов продовольственной службы Алексей Колыванов, начальник зенитных ракетных войск – начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО Сергей Фролов.

Медали «За отличие в охране общественного порядка» получили следователь по особо важным делам главного управления процессуального контроля СК Леонид Андрушкевич, заместитель начальника УСК по Гродненской области Виктор Федосенко, начальник следственного управления УСК по Брестской области Александр Протосовицкий.

Художественный руководитель Молодежного театра эстрады Владислава Артюковская, главный дирижер президентского оркестра Беларуси Виталий Кульбаков получили медаль Франциска Скорины.

Николаю Чергинцу присвоено звание народного писателя Беларуси, автор песни «Любимую не отдают» Евгений Олейник стал заслуженным деятелем искусств Беларуси.

Командующему ВВС и войсками ПВО Игорю Голубу и начальнику связи Вооруженных Сил — начальнику управления связи Генерального штаба Олегу Мищенко присвоено почетное звание заслуженного специалиста Вооруженных сил.

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