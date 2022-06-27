Телескоп Hubble сделал уникальный снимок тысячи звезд 2 27.06.2022, 21:54

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Фотофакт.

Космический телескоп Hubble сфотографировал шарообразное звездное скопление NGC 6569, которое находится в созвездии Стрелец.

Фото было опубликовано на сайте обсерватории.

Отмечается, что фотография была сделана в рамках исследования шаровых скоплений вблизи центра Млечного Пути благодаря камерам ACS (Advanced Camera for Surveys) и WFC3 (Wide Field Camera 3).

Известно, что шаровидные скопления могут содержать от десятков тысяч до миллионов звезд. Интенсивное гравитационное взаимодействие космических объектов означает, что скопление имеет сферическую форму.

До этого астрономы игнорировали скопления, поскольку космическая пыль блокировала свет от них и меняла цвета звезд. Это мешало исследованию, так как трудно дать представление об их возрасте, составе и температуре.

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