Больше 30 стран прекратили сотрудничество с Беларусью по «Зеленой карте» 27.06.2022, 22:07

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Ка это отразится на водителях.

Сотрудничество с Беларусью по «Зеленой карте» прекратили 29 стран европейской экономической зоны, а также в Швейцария, Великобритания и Северная Ирландия. Об этом сообщает издание Officelife со ссылкой на Белорусское бюро по транспортному страхованию. Пока что оформлять такие страховки и выезжать по ним пока можно, однако уже ближе к середине следующего года это сделать уже нельзя будет. Означает ли это, что скоро на собственном транспорте белорусы не смогут выехать за пределы своей страны? «Зеркало» разобрало ситуацию с вводными, которые известны на сегодня.

Что такое «Зеленая карта» и зачем она нужна

Международная система страхования Green Card появилась в 1953 году, наша страна вступила в нее в 2003 году. Сегодня в нее входят 47 государств: Беларусь, большинство стран Европы, Иран, Тунис и Марокко. Благодаря «Зеленой карте» водителю не надо заключать договор пограничного страхования при пересечении границ (раньше так и было). Водителям из Беларуси, которые едут на своем авто за границу, нужно купить «Зеленую карту» — это обязательный договор, без нее машины развернут на погранпереходах. Зато если за границей водитель авто спровоцирует ДТП, то все убытки (кроме штрафов) и возмещения потерпевшим выплачивает страховщик. То есть страхуется не автомобиль, а ответственность его владельца перед другими участниками дорожного движения.

Что произошло с «Зеленой картой»

Из-за военных действий в Украине, а также в связи с санкциями западных стран, сотрудничество по системе «Зеленая карта» с Россией и Беларусью прервали. Сперва от этом заявили страны Балтийского моря, потом Польша. А раньше, в конце марта, Украина отменила признание страховых сертификатов «Зеленая карта» РБ и РФ. Когда сотрудничество прекратиться полностью.

Издание Officelife уточняет, что сотрудничество с Беларусью по «Зеленой карте» прекратили 29 стран европейской экономической зоны, а также в Швейцария, Великобритания и Северная Ирландия.

По сведениям Бюро по транспортному страхованию, до 1 июня 2023 года сотрудничество по «Зеленой карте» будет продолжаться, это страховку можно будет оформить находясь внутри страны. Такую дату называли и в Польше.

А вот латвийское бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) ранее сообщали, что сотрудничество по Green Card с Беларусью и Россией страны Балтийского моря прервут 5 мая 2023 года.

После этого европейские сертификаты станут недействительными на территории РБ и РФ, «зеленые карты», выданные в РБ и РФ тоже не будут работать. В других странах, которые не разорвали соглашения, полисы продолжат действовать.

Что водителям делать с 1 июня 2023 года

Как и раньше — покупать на границе договор пограничного страхования. Для иностранцев и белорусов цена одинакова: до 15 дней для легковых автомобилей она стоит 17 евро (по курсу на сегодняшний день — 46 рублей), на один месяц — 25 евро (67 рублей).

Отметим, что сегодня в Беларуси «Зеленая карта» продается за 30 евро (81 рубль) на 15 дней и 50 евро (135 рублей) на месяц (такие цены указаны в СК «ТАСК» и «Белгосстрах»).

Что будет, если ездить без страховки

Что касается иностранцев, которые едут в Беларусь, то их полис должен действовать и в день выезда из Беларуси. Если же он будет просрочен, то гостю придется заплатить штраф до 20 базовых величин (на сегодня это до 640 рублей).

В LTAB сообщили, что если в Европе словят белорусского водителя без страховки, то он тоже будет наказал. Правда, единого тарифа по штрафам нет. Например, в Латвии размер штрафа привязан к условным единицам и зависит от многих факторов.

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