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В Кревском замке нашли древний тоннель со ступеньками 14 века

  • 27.06.2022, 22:14
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В Кревском замке нашли древний тоннель со ступеньками 14 века

Фотофакт.

В Крево на северо-западе страны продолжают реставрацию Кревского замка. На днях там, в Малой башне, нашли древний тоннель со ступеньками. Об этом сообщает «Рэгіянальная газета».

«Это очень редкая находка, ведь многие конструкционные элементы были понижены в замке войнами, прежде всего Первой мировой», – говорит ученый Олег Дернович.

На ступенях даже есть отпечатки деревянных балок, лежавших на кирпиче, скрепленной известковой опарой.

Ученый отмечает, что подобный тоннель, но, видимо, немного больше был и в Княжеской башне. Поэтому новая находка имеет и очень практический смысл – она поможет реставраторам при составлении проекта реконструкции Кревского донжона.

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