Украинская «Валькирия» уничтожила САУ оккупантов под Лисичанском 27.06.2022, 22:55

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Видео удара.

Военные первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна показали кадры ликвидации российской техники возле Лисичанска Северодонецкого района Луганской области.

Видео опубликовали на странице бригады в Facebook.

Отмечается, что подбили самоходную артиллерийскую установку и танк российских военных.

"Боевой расчет "Валькирия" подбил очередной танк и САУ фашистов на востоке Украины. Акт денацификации произошел под Лисичанском, именно там, где путинские орды уже должны были быть согласно плану их фюрера еще 1 июня. Но опять "что-то пошло не так" , – говорится в сообщении.

В бригаде им. Ивана Богуна отмечают, что стоят вместе с другими подразделениями Вооруженных сил Украины на пути противника.

Также подчеркнули, что в то время как Россия воюет с гражданскими, они воюют исключительно с российской армией, наемниками и террористическими "народными республиками".

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