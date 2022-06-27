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Украинская «Валькирия» уничтожила САУ оккупантов под Лисичанском

  • 27.06.2022, 22:55
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Украинская «Валькирия» уничтожила САУ оккупантов под Лисичанском

Видео удара.

Военные первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна показали кадры ликвидации российской техники возле Лисичанска Северодонецкого района Луганской области.

Видео опубликовали на странице бригады в Facebook.

Отмечается, что подбили самоходную артиллерийскую установку и танк российских военных.

"Боевой расчет "Валькирия" подбил очередной танк и САУ фашистов на востоке Украины. Акт денацификации произошел под Лисичанском, именно там, где путинские орды уже должны были быть согласно плану их фюрера еще 1 июня. Но опять "что-то пошло не так" , – говорится в сообщении.

В бригаде им. Ивана Богуна отмечают, что стоят вместе с другими подразделениями Вооруженных сил Украины на пути противника.

Также подчеркнули, что в то время как Россия воюет с гражданскими, они воюют исключительно с российской армией, наемниками и террористическими "народными республиками".

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