Зеленский: Россия стала крупнейшей террористической организацией мира 3 27.06.2022, 23:08

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Владимир Зеленский

И это должен быть юридический факт.

После обстрелов оккупантами Кременчуга и Харькова 27 июня президент Украины Владимир Зеленский назвал Россию крупнейшей террористической организацией мира.

«Российское государство стало крупнейшей террористической организацией мира. Это факт. И это должен быть юридический факт», - сказал он.

Зеленский отметил, что каждый в мире должен знать, что покупать или перевозить российскую нефть, сохранять связи с банками РФ, платить налоги и пошлины российскому государству значит давать деньги террористам.

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