Зеленский: Россия стала крупнейшей террористической организацией мира

Зеленский: Россия стала крупнейшей террористической организацией мира3
- 27.06.2022, 23:08
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И это должен быть юридический факт.
После обстрелов оккупантами Кременчуга и Харькова 27 июня президент Украины Владимир Зеленский назвал Россию крупнейшей террористической организацией мира.
«Российское государство стало крупнейшей террористической организацией мира. Это факт. И это должен быть юридический факт», - сказал он.
Зеленский отметил, что каждый в мире должен знать, что покупать или перевозить российскую нефть, сохранять связи с банками РФ, платить налоги и пошлины российскому государству значит давать деньги террористам.