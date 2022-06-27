Астролог: Дни Лукашенко сочтены 1 27.06.2022, 23:12

12,300

Влад Росс рассказал, когда диктатор уйдет в небытие.

Лидер Российской Федерации Владимир Путин и его вассал Александр Лукашенко скоро уйдут в небытие.

Лукашенко «осталось недолго жить», рассказал украинский астролог Влад Росс «Апострофу».

«Лукашенко - это то политическое животное, дни которого сочтены… Я давно говорю, что период 2021-2022 годов - это ниспровержение тех политиков, которые находились более 20 лет у власти… Лукашенко и Путин тоже скоро уйдут в небытие, их не будет…», - сказал эксперт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».