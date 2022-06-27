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Астролог: Дни Лукашенко сочтены

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  • 27.06.2022, 23:12
  • 12,300
Астролог: Дни Лукашенко сочтены

Влад Росс рассказал, когда диктатор уйдет в небытие.

Лидер Российской Федерации Владимир Путин и его вассал Александр Лукашенко скоро уйдут в небытие.

Лукашенко «осталось недолго жить», рассказал украинский астролог Влад Росс «Апострофу».

«Лукашенко - это то политическое животное, дни которого сочтены… Я давно говорю, что период 2021-2022 годов - это ниспровержение тех политиков, которые находились более 20 лет у власти… Лукашенко и Путин тоже скоро уйдут в небытие, их не будет…», - сказал эксперт.

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