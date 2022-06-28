закрыть
28 июня 2022, вторник, 8:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Moody's объявило о дефолте России по евробондам

  • 28.06.2022, 7:39
  • 1,878
Moody's объявило о дефолте России по евробондам

Крупнейшие американские инвестиционные банки прекратили обслуживать государственный долг РФ.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service признало дефолт России по выплатам внешних долговых обязательств.

Об этом сообщает Reuters.

В понедельник, 27 июня, выплаты по двум купонам евробондов не дошли до держателей облигаций в течение льготного периода, что, согласно нашему определению, представляет собой дефолт, отмечет агентство.

Ранее агентство Bloomberg объявило, что в России впервые после 1918 года произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам в иностранной валюте.

В ночь на 27 июня истек льготный период для выплаты около 100 миллионов долларов просроченных платежей по гособлигациям. В случае неплатежа крайний срок считается событием дефолта.

Как сообщалось, крупнейшие американские инвестиционные банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs прекратили обслуживать государственный долг России. Проводить операции с ним финансовым учреждениям запретило министерство финансов США.

Напомним, Соединенные Штаты приблизили Россию к грани исторического дефолта, не продлив ее лицензию на выплату держателям облигаций.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бегите, глупцы!
Бегите, глупцы! Артем Черников
Мир было некому защищать
Мир было некому защищать Леонид Невзлин
Терпилы и шпиц
Терпилы и шпиц Ирина Халип
Санкции против режима Лукашенко надо усиливать, они бьют и по силовикам
Санкции против режима Лукашенко надо усиливать, они бьют и по силовикам Наталья Радина