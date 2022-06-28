Moody's объявило о дефолте России по евробондам 28.06.2022, 7:39

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Крупнейшие американские инвестиционные банки прекратили обслуживать государственный долг РФ.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service признало дефолт России по выплатам внешних долговых обязательств.

Об этом сообщает Reuters.

В понедельник, 27 июня, выплаты по двум купонам евробондов не дошли до держателей облигаций в течение льготного периода, что, согласно нашему определению, представляет собой дефолт, отмечет агентство.

Ранее агентство Bloomberg объявило, что в России впервые после 1918 года произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам в иностранной валюте.

В ночь на 27 июня истек льготный период для выплаты около 100 миллионов долларов просроченных платежей по гособлигациям. В случае неплатежа крайний срок считается событием дефолта.

Как сообщалось, крупнейшие американские инвестиционные банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs прекратили обслуживать государственный долг России. Проводить операции с ним финансовым учреждениям запретило министерство финансов США.

Напомним, Соединенные Штаты приблизили Россию к грани исторического дефолта, не продлив ее лицензию на выплату держателям облигаций.

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