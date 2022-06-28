закрыть
28 июня 2022, вторник, 8:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге: появились новые данные

3
  • 28.06.2022, 7:47
  • 4,106
Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге: появились новые данные

К утру число погибших возросло.

Число жертв ракетного удара по торговому центру в Кременчуге за ночь возросло до 18.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина.

Он отметил, что на месте разрушенного ТРЦ продолжают работать спасатели.

"18 погибших… Искренние соболезнования родным и близким. Спасатели продолжают работать", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в результате атаки остается 59 пострадавших. 25 человек госпитализировали, один из них умер в больнице.

По состоянию на утро, 28 июня, поисково-спасательные работы продолжаются, осуществляется разборка поврежденных строительных конструкций с помощью тяжелой инженерной техники и средств малой механизации.

"Координацию мероприятий на месте происшествия осуществляет штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Местными органами власти организовано всестороннее обеспечение привлеченных к ликвидации последствий обстрела сил и средств", - говорится в сообщении.

К работам от ГСЧС привлечены 440 человек, в том числе 14 психологов, и 70 единиц техники.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бегите, глупцы!
Бегите, глупцы! Артем Черников
Мир было некому защищать
Мир было некому защищать Леонид Невзлин
Терпилы и шпиц
Терпилы и шпиц Ирина Халип
Санкции против режима Лукашенко надо усиливать, они бьют и по силовикам
Санкции против режима Лукашенко надо усиливать, они бьют и по силовикам Наталья Радина