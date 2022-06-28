Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге: появились новые данные 3 28.06.2022, 7:47

4,106

К утру число погибших возросло.

Число жертв ракетного удара по торговому центру в Кременчуге за ночь возросло до 18.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина.

Он отметил, что на месте разрушенного ТРЦ продолжают работать спасатели.

"18 погибших… Искренние соболезнования родным и близким. Спасатели продолжают работать", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в результате атаки остается 59 пострадавших. 25 человек госпитализировали, один из них умер в больнице.

По состоянию на утро, 28 июня, поисково-спасательные работы продолжаются, осуществляется разборка поврежденных строительных конструкций с помощью тяжелой инженерной техники и средств малой механизации.

"Координацию мероприятий на месте происшествия осуществляет штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Местными органами власти организовано всестороннее обеспечение привлеченных к ликвидации последствий обстрела сил и средств", - говорится в сообщении.

К работам от ГСЧС привлечены 440 человек, в том числе 14 психологов, и 70 единиц техники.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».