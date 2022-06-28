В Беларуси ввели важные изменения по налогам 28.06.2022, 7:47

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Что теперь ждет предпринимателей?

Для индивидуальных предпринимателей с 2023 года введут очередные налоговые новшества. Изменения предусмотрены обновленным в этом году Налоговым кодексом.

Сайт zerkalo.io рассказал, что в скором времени поменяется для ИП.

Что изменят для предпринимателей со следующего года

С 2023 года для индивидуальных предпринимателей отменят возможность работать по упрощенной налоговой системе (УНС).

Напомним, ИП, которые оказывают услуги, уже с этого года не могут применять упрощенную систему налогообложения. Исключение сделали для тех, кто работает в сфере здравоохранения, сухопутного транспорта, области компьютерного программирования, а также оказывает услугу по общественному питанию и туристической деятельности.

Какая альтернатива будет у ИП

У предпринимателей будет несколько вариантов, как продолжить деятельность со следующего года. Если предприниматель работать без наемных работников, то он сможет перейти на налог на профессиональный доход, который как раз введут со следующего года. Чиновники должны еще уточнить, какие виды деятельности не будут подпадать под такой налог.

Напомним, при работе с физлицами этот налог составит 10%. Такая же ставка для работающих с юрлицами, но до определенного размера выручки (60 тысяч рублей), а после обозначенного порога налоговый сбор будет в два раза выше — 20%. Повышенный налог будут взимать с суммы превышения, то есть с того, что больше 60 тысяч рублей.

Второй вариант — перейти на единую форму уплаты подоходного налога по повышенной ставке 18%. При таком формате возможно взять на работу до трех человек. Однако перейти на такой вариант работы можно будет не по всем видам деятельности.

Еще один вариант, который будет доступен для ИП с 2023 года, — учредить микроорганизацию.

Ранее чиновники до 1 января 2023 года продлили для некоторых индивидуальных предпринимателей дедлайн по установке платежных терминалов. Речь про ИП, которые торгуют продовольственными товарами на ярмарках или с прилавков на рынке.

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