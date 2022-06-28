Курт Волкер: Украинские военные сумеют отогнать врага от трех крупных городов 1 28.06.2022, 7:54

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Курт Волкер

Американский дипломат рассказал о сложных боях и успехах ВСУ.

Вооруженные силы Украины после освоения мощного западного оружия сумеют вскоре освободить территории вокруг трех крупных городов: Николаева, Херсона и Харькова.

Такой прогноз озвучил бывший спецпредставитель США по Украине посол Курт Волкер, передает "Укринформ".

"Когда они получат наше лучшее оборудование и поставят его себе на вооружение, они смогут действовать лучше в стратегическом плане и отвоевать определенные территории", - отметил Волкер.

При этом он предупредил о массированных артиллерийских обстрелах в течение лета, которые могут привести к большому числу жертв с обеих сторон.

"Мы также увидим, я думаю, что украинцы продвинутся и вернут контроль над территорией вокруг Николаева и в конце концов достигнут города Херсона на юге, а также отбросят дальше россиян от Харькова", - прогнозирует дипломат.

По словам Волкера, в ближайшее время украинским защитникам предстоит вести очень сложные бои. Он также констатировал, что оккупанты уже истощились в боях против ВСУ.

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