Белорусская армия провела тренировку на границе с Украиной 1 28.06.2022, 7:57

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Подробности стали известны украинскому Генштабу.

На северных границах Украины сохраняется напряженность из-за присутствия белорусской армии. Вооруженные силы Беларуси провели на своей территории плановую тренировку.

Об этом свидетельствуют актуальные данные( ) Генерального штаба Вооруженных сил Украины на утро 28 июня.

Так, на Волынском и Полесском направлениях военные Беларуси провели плановую тренировку с привлечением узлов связи пунктов управления.

Заметим, что поздним вечером 26 июня белорусская авиация активизировалась. Военно-воздушные силы страны провели учения. По данным активистов, военные учебные полеты начались в 21:27 в Барановичах. Уже в 23:20 авиация была замечена над Ляховицким районом.

Готовят ли белорусы нападение на Украину

Как сообщил представитель ГУР МОУ Вадим Скибицкий, российские оккупанты не оставляют попыток втянуть Беларусь в войну с Украиной. По его словам, украинские разведчики сообщают о том, что у белорусов остается все меньше пространства для маневров и поиска отговорок из-за нежелания воевать против Украины.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину белорусы предоставляли российским оккупантам аэродромы, инфраструктуру и территории. Теперь Белорусы отдают оккупантам свои боеприпасы и оружие, которые будут использоваться против ВСУ и мирных украинцев.

Также он добавил, что разведчики не исключают диверсий для привлечения Беларуси в войну. У врага уже есть опыт подобных операций и может атаковать белорусов, обвинив в нападении ВСУ.

Какая ситуация на северной границе Украины

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 28 июня ситуация на северной границе Украины контролируется Силами обороны. В частности:

На Северском направлении агрессор нанес огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах Покровка, Старикове, Порозок и Верхняя Пожня Сумской области. Провел воздушную разведку позиций наших войск беспилотником типа Орлан-10 в приграничных районах Черниговской области.

На Харьковском направлении группировка войск противника основные усилия сосредотачивает на недопущении продвижения наших войск к государственной границе Украины, продолжает ведение штурмовых действий с целью улучшения тактического положения и сковывания действий подразделений Сил обороны.

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