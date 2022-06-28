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В Лисичанске рашисты обстреляли из «Ураганов» огромную очередь за водой из цистерны

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  • 28.06.2022, 8:01
  • 2,456
В Лисичанске рашисты обстреляли из «Ураганов» огромную очередь за водой из цистерны
иллюстрационное фото: epa

Много погибших.

Российские оккупанты обстреляли Лисичанск Луганской области из РСЗО "Ураган" - среди местных жителей есть погибшие.

Об этом сообщил в Telegram глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Жители города стояли в очереди за водой у цистерны, когда рашисты открыли по ним огонь из "Урагана". В результате погибло восемь человек, еще 21 человек был доставлен в больницу. Из них пятеро, после получения медпомощи, остались в Лисичанске. Еще 16 горожан эвакуированы в больницы в другие регионы.

Также отмечается, что среди погибших оказался парень 2007 года рождения, а среди раненых - парень 2008 года рождения.

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