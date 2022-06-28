«Зарабатываю больше $5 тысяч, езжу на Volkswagen Polo» 2 28.06.2022, 8:14

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Работающий минчанин рассказал, как тратит деньги.

К знаменитым белорусским $500 пририсовываем один нолик — и получаем кругленькую сумму, которая каждый месяц приходит на карточку минчанину Андрею Степанову. Ему 41 год, он работает в небольшой компании ведущим разработчиком. Говорит, что пришел в профессию по призванию, когда в сфере IT еще не было таких сумасшедших зарплат. Прошло 15 лет, программирование Андрею не надоело, а высокий доход стал очень приятным бонусом. На что белорус тратит такие деньги? Например, на развитие сына и на свое здоровье и хобби. А вот машину купил самую обычную, не статусную — Volkswagen Polo. «Она экономичная в обслуживании, со своими обязанностями справляется», — рассуждает минчанин.

Журналисты onliner.by напросились в гости к Андрею в его новенькую квартиру в Копище, куда он въехал полгода назад и потихоньку завершает ремонт. Рядом лес, природа, дышится легко, а цена на этапе строительства была более чем приятная — около $800 за «квадрат». Вот почему минчанин решил строиться именно в этом районе.

Вообще, для белоруса это уже не первая покупка недвижимости. В браке он построил квартиру в Уручье, но пять лет назад развелся, поэтому пришлось озаботиться новым жильем.

— Я принял решение ту квартиру не делить. Во-первых, непонятно, где тогда будет жить мой ребенок, у родителей жены условия все-таки похуже. А во-вторых, мне бы не хотелось, чтобы сын видел всю эту дележку, наверное, это для психики ребенка не очень хорошо. Я тогда как раз отдал долги за предыдущую квартиру, были отложены деньги — их хватило на первоначальный взнос. На оставшееся я взял кредит.

На 80 «квадратах» Андрей живет пока один, но запланировал детскую: надеется, что сын будет время от времени ночевать здесь (ребенку уже 11 лет, самостоятельный мальчик). Кроме того, в квартире есть гостиная, спальня и теплая лоджия, где организован рабочий кабинет. Вот с таким видом из окна разработчик зарабатывает свои $5 тыс.

Успел поработать на заводе «конструктором холодных штампов»

Андрей стал писать первые программки еще в школе, когда люди только краем уха слышали о программировании. Но учиться пошел по другой специальности — на инженера-механика. И даже успел получить опыт на МТЗ.

— Сначала работал на полставки в цеху, а потом еще два года по распределению — инженером-конструктором холодных штампов. Это было интересно, но я чувствовал, что «не мое», — вспоминает Андрей.

Сколько зарабатывал на заводе, Андрей сказать уже затрудняется. Когда нашел свою первую айтишную подработку в студии дизайна, на полставки выходило больше, чем при полной занятости на МТЗ. А когда закончилось распределение, он полностью перешел в сферу IT.

За всю карьеру, рассказывает белорус, он сменил три-четыре компании. Говорит, что никогда не бегал «туда-сюда» в поисках чуть лучшего заработка: это не стоит того, чтобы менять коллектив. Да и не было раньше в его сфере таких больших зарплат.

— Я начинал в середине нулевых, тогда точно зарабатывал меньше тысячи. В 2008-м решил поехать на работу в Германию. Мне просто было интересно поработать за границей, не могу сказать, что деньги были в приоритете, хотя зарплата, конечно, была хорошая. А когда через два года вернулся в Минск, нашел работу здесь на такие же деньги. Цифры меня уже не удивляли: я привык к такому заработку в Европе.

Поменял работу, чтобы не уезжать от сына

В Беларусь, рассказывает Андрей, он вернулся по семейным обстоятельствам: супруга не хотела уезжать за границу. А после развода мужчина стал еще больше привязан к дому, потому что сын в любом случае остается жить здесь, с матерью.

— Не так давно я даже менял работу, потому что для меня важно жить в Минске. Целенаправленно искал компанию, которая не настаивает на релокейте, и со своей стороны не ставил условий по зарплате. Все-таки я хочу видеть сына не раз в полгода или год. И считаю, что общение со мной оказывает влияние на его воспитание, на становление личности. Если я уеду, а он останется, это неправильно, — рассуждает минчанин.

Андрей показывает фото с прогулки в парке Челюскинцев

Что важно, в зарплате после смены работы Андрей не потерял, а даже выиграл: получил дополнительные $500. На что минчанин расходует свои тысячи и удается ли ему все потратить? Давайте посчитаем.

Самая крупная статья расходов — это сама квартира и ее обустройство. По кредиту мужчине нужно платить до февраля следующего года 1500 рублей — это минус почти $600 каждый месяц.

— Не знаю, насколько выгодно это было с финансовой точки зрения, я не из тех людей, которые все высчитывают и анализируют. Но, думаю, если есть возможность улучшить жилищные условия за счет банка, почему бы этим не воспользоваться? К тому же иногда у нас бывают бонусы от государства в виде девальвации. Я и паркинг для машины покупал в рассрочку с таким же расчетом, — улыбается Андрей.

Ремонт новой квартиры белорус оплачивает из текущих денег: пришла зарплата на карточку — купил материалы, рассчитался с подрядчиками. Строгих подсчетов мужчина не ведет, но предполагает, что сумма за ремонт набежала уже приличная. И еще кучу мебели нужно купить — она ждет своей очереди.

На ребенка уходит около $800 в месяц

Каждый месяц мужчина передает по $500 на расходы для сына. Это не алименты, а условная сумма, о которой договорились между собой родители. Кроме того, отец взял на себя оплату дополнительных активностей ребенка. Увлечений у школьника несколько, и все они стоят недешево.

— Первое — это занятия программированием в школе робототехники. Сын уже сейчас говорит, что хочет стать программистом, но не потому, что я этим занимаюсь, — просто я показал ему очень классную игру — Ori and the Blind Forest. Это такая детская сказка с красивой графикой, анимацией, музыкой. Ему очень понравилось, и теперь он с интересом занимается, чтобы в будущем стать разработчиком компьютерных игр.

В месяц занятия робототехникой тянут $70—100. Еще дороже ($100—150) стоит частная музыкальная школа: Андрей отправил ребенка на занятия по фортепиано. Его сыну опять же очень понравились саундтреки из игры — и тут папа был наготове: хочешь играть — можно пойти в музыкальную школу.

— Многие могут спросить: а почему именно частные занятия, есть же государственная музыкальная школа? Мне кажется, там скорее готовят поступающих в музыкальное училище или хотят сделать учеников лауреатами каких-то конкурсов. Это зачастую травмирует ребенка. У меня есть знакомая, которая после окончания «музыкалки» сожгла ноты, настолько она ненавидела эти занятия.

Лично я не вижу смысла отдавать ребенка в такое место, которое он будет всей душой ненавидеть.

По той же причине Андрей отвел ребенка на платные спортивные занятия с тренером (еще плюс $100 в месяц). Минчанин считает, что в государственных секциях детей готовят к соревнованиям, а его цель — поддерживать физическое здоровье ребенка, не более того.

А вот что касается средней школы, здесь подход другой: выбор был сделан в пользу государственного образования.

— Я задумывался по поводу частной школы. Но так получилось, что по прописке у нас неплохая школа и очень хороший педагог начальных классов. Поэтому я не вижу проблемы в том, что сын учится в госшколе. В любом случае в жизни ему надо будет взаимодействовать с разными людьми, и мне кажется, что общеобразовательная школа лучше всего подходит для социализации. Не хотелось бы, чтобы сын общался только, грубо говоря, с детьми айтишников.

Про обучение сына после школы отец задумывается уже сейчас. По его мнению, в идеале было бы поступить в лицей БГУ, а затем в БГУ. За границей учиться тоже очень здорово, потому что оттуда можно попасть на работу в известные мировые компании. Со старта у таких студентов открывается масса возможностей, рассуждает минчанин.

— Вы готовы вкладываться в это финансово?

— Естественно. Я уже начал откладывать деньги на учебу сына, думаю над вариантами в Германии. Но если ребенок захочет остаться в Беларуси, конечно, насильно заставлять его учиться за границей никто не будет.

Тренировки и правильное питание — еще минус $700 в месяц

После того так Андрей побывал в Германии, он стал по-другому относиться ко многим тратам. По мнению белоруса, образование, здоровье, спорт — это то, на что точно не стоит жалеть денег.

— Когда я ездил в свою первую командировку, у нас был клиент, который выглядел максимум лет на 35, а в конце выяснилось, что ему уже за 50. Мы с менеджером тогда сильно удивились: «Ничего себе, как он неплохо сохранился!» И тут кроется большая ошибка: на самом деле люди так и должны выглядеть в 50 лет! Скорее наши мужчины выглядят старше, не на свой возраст. Я тогда понял, что, наверное, мы как-то неправильно живем, раз стареем так рано.

Вернувшись в Минск, рассказывает собеседник, он стал глубже изучать тему спорта. Пошел в качалку, попробовал себя в единоборствах, а сейчас под присмотром тренера занимается функциональными тренировками для развития силовой выносливости. Белорус считает это инвестицией в свое будущее — на спорт и витамины тратит около $200 в месяц.

А еще Андрей любит ходить пешком по лесу и кататься на горном велике — его купил примерно за $500

— Конечно, я мог бы и сам тренироваться в зале или на турнике, это вообще бесплатно. Просто я могу позволить себе такие тренировки — и позволяю. Еще считаю очень важным правильное питание. Раньше пытался готовить сам, а сейчас из соображений экономии времени заказываю готовые наборы еды. Плюс в том, что в этих рационах все подсчитано по калориям и БЖУ. Ты знаешь, допустим, что у тебя в этом наборе 2000 килокалорий, и больше не съешь — это удобно.

Готовое питание обходится Андрею в $400 в месяц (плюс еще около $100 он тратит в магазине на фрукты и мелочовку). В холодильнике во время нашего визита было показательно пусто: доставка наборов еще не приехала. На полке скучали несколько баночек варенья — их заботливо передала мама.

По $100 в месяц на барбершоп и уборку

Рассказывая о регулярных тратах, Андрей вспоминает про $100 на барбершоп — сюда входят стрижка и уход за бородой раз в неделю. Можно было бы делать это самостоятельно, но зачем, если у специалиста получится лучше, рассуждает мужчина. Аналогичное отношение у него к уборке: раз в неделю в квартиру приходит женщина, которая наводит чистоту, — это еще минус $100.

«Шмоточником» наш герой себя не считает, при этом он любит качественные вещи. Джинсы выбирает Levi’s, белье — белорусского бренда Serge. Последние ботинки из натуральной кожи, как оказалось, купил в магазине «Мегатоп» — премиальным его не назовешь. Андрей объясняет: за брендами он не гонится, ориентируется только на качество.

— А часы за сколько купили? — любопытствуем.

— Это Garmin, покупал их давно, в одной из командировок. Часы уже морально устарели, насколько я знаю, но мне по-прежнему нравятся. Они считают сердечный ритм, когда бегаешь, отслеживают километраж, если едешь на велике, — в общем, замеряют все, что можно замерить. Стоили когда-то то ли $600, то ли $800 — дорого по тем временам, но я все равно их купил, захотелось, — улыбается Андрей.

Грезил об Audi A6, но решил купить Volkswagen Polo

К выбору машины мужчина подошел максимально рационально. Когда-то он грезил покупкой Audi A6 — на работе все знали о его планах купить именно такую машину. Но потом в дело вмешался двоюродный брат, который посоветовал посчитать траты на обслуживание премиального авто.

— Я посмотрел отзывы, посчитал стоимость владения Audi — и передумал. Подумал, что лучше взять бюджетник, но новый, в максимальной комплектации и экономичный в обслуживании. Решил: пусть это будет машина, на которой я буду просто ездить и с ремонтом которой мне не придется потом возиться. Купил Volkswagen Polo за $14 тыс. и пока полностью доволен. Хотя как-то познакомился с девушкой, она ездит на BMW. Когда узнала, что у меня Polo, посмотрела не очень одобрительно, — смеется Андрей.

Компьютер для работы белорус купил пять лет назад и обновлять железо пока не собирается. Для своего времени это была топовая техника, и сегодня она сохраняет актуальность.

— Меня полностью устраивает компьютер, не вижу смысла покупать новый: зачем? Техника нужна для чего-то, мне — для работы и для игр. А тут хороший процессор, много памяти, большое дисковое пространство, современные игры запускаются без проблем. Всего достаточно, а лучшее, как известно, враг хорошего. Mac mini я вообще купил б/у — он мне нужен для проекта, где я тестирую совместимость с устройствами от Apple. А вообще, их технику я не очень люблю.

— И что, даже не покупали себе iPhone?

— Нет, телефон у меня самый обычный — Xiaomi долларов за 300. Купил его в рассрочку в салоне связи. Считаю, что нет смысла переплачивать за телефоны, я уже несколько раз разбивал их.

Ходить с айфоном и бояться его уронить — мне кажется, это некомфортно.

Телевизор в квартиру Андрей опять же взял б/у. Говорит, что новый такого уровня стоит сейчас $3 тыс., а он нашел на барахолке отличный вариант за $800 и не видит смысла в том, чтобы переплачивать.

«В отношениях с деньгами нужно быть эгоистом»

Говоря об игрушках, на которые он все-таки готов тратиться, минчанин вспоминает о своем хобби — настольных играх. Андрей считает себя коллекционером: он собирает серию игр «Карточный ужас Аркхэма». Одна базовая коробка стоит рублей 300, дополнение — около 200.

— И сколько денег вы уже вложили в эти игры?

— Ой, может, опустим этот вопрос, а то статью будет читать моя мама, — смеется Андрей. — Много потратил, тут из затрат не только сами игры, но еще и хранение: я покупал специальные кастомные игронайзеры ручной работы. Но вообще, считаю, что на хобби экономить нельзя. Когда закончу ремонт, обязательно сделаю себе еще отдельный верстак и буду кораблики клеить — тоже хорошее занятие. Наборы для постройки кораблей стоят недешево — от $500 до $2000.

Подытоживая, Андрей признается, что всю зарплату ему потратить не удается. Часть денег копится, и в дальнейшем он планирует инвестировать их, тратить все подчистую не в его правилах. Спрашиваем, как собеседник относится к людям, которые живут на всю катушку и могут позволить себе безумства — например, покупку дорогого авто?

— Честно скажу, я не склонен осуждать траты других людей. Не очень люблю, когда кто-то считает мои деньги, и не считаю деньги других. Мне кажется, в этом плане надо быть эгоистом. Как только начинаешь думать о других, завидовать чужому заработку, это забирает у тебя энергию.

— А когда зарабатывали мало, не думали о чужих зарплатах?

— Я догадывался, конечно, что существуют богатые люди. Но чтобы завидовать… Точно нет. Деньги — это просто деньги, а жизнь есть жизнь. Все мы слышали истории про миллионеров, которые скопили большие суммы и умерли над сундуками с золотом. Такой паттерн поведения для меня немного странный. На мой взгляд, деньги должны просто улучшать качество жизни.

Когда я зарабатывал немного, конечно, хотел большего. Но не потому, что завидовал, а потому, что хотел улучшить качество жизни.

Андрей признается: сейчас он уже в меньшей степени думает о том, чтобы увеличить свой доход («хотя верхнего предела нет никогда»). В его пирамиде потребностей на вершине оказываются несколько иные вещи.

— У меня есть мечта: в будущем окончить заочный курс астрофизики. Я слушаю много лекций на эту тему, но в дальнейшем хотелось бы систематизировать знания, получить заочное образование, разбираться в астрофизике уже не со стороны научпопа, а более серьезно.

— Может, и профессию поменять хотите?

— Нет, зачем менять то, что нравится? Я ведь работаю по призванию, мне повезло. У меня и любимое дело есть, и хороший доход.

— А если бы на любимой работе вам платили $500, стали бы переучиваться?

— Очень сложный вопрос. Сейчас мне кажется, что важнее — призвание и самореализация. При этом я понимаю, что движет людьми, которые приходят в IT: в этой сфере можно более-менее достойно зарабатывать на комфортную жизнь. Иногда думаю: как люди живут на 1000 рублей, это же очень мало… Опять же не хочу никого оскорбить! Возможно, коснись эта ситуация меня, я бы тоже обдумывал разные варианты.

— А сколько денег вам надо для счастья? Может, и не нужно столько?

— Может, и не нужно, — смеется Андрей. — Трех тысяч долларов, наверное, достаточно для комфортной жизни в Беларуси. При этом я не испытываю иллюзий по поводу своего дохода. Вон у нас через дорогу Валерьяново — можно посмотреть, как живут по-настоящему богатые люди.

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