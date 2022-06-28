Войска РФ отступают в Херсонской области: свежие карты боевых действий 28.06.2022, 8:18

1,056

Американские эксперты оценили ситуацию на фронтах.

Идут уже 125-е сутки войны с российскими оккупантами, они продолжают попытки заблокировать ВСУ в Лисичанске и медленно отступают в Херсонской области. Российская армия несет огромные потери, а власти пытаются пополнить резервы без объявления общей мобилизации.

Об этом говорится в отчете Американского института изучения войны ISW.

"Неназванный высокопоставленный чиновник по обороне США заявил 27 июня, что российские силы, вероятно, исчерпывают высших военных лидеров и больше полагаются на отставных офицеров и резерв, чтобы заменить потери офицеров", – отметили аналитики.

Ключевые выводы:

Российские войска нанесли удары по торговому центру в Кременчуге в рамках недавней эскалации ударов по украинской инфраструктуре и городам.

Российские войска постепенно продвигались юго-западнее Лисичанска вблизи трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск, но не полностью прервали украинские линии коммуникации с Бахмутом.

Во время наступательных действий восточнее Бахмута россияне достигли размеренного продвижения.

Украинские войска отразили наступление российских войск к северу от Славянска.

Российские войска совершили ограниченные и локализованные атаки вдоль линий фронта вокруг города Харькова, но 27 июня не продвинулись.

Украинские контрнаступления вдоль южной оси продолжают заставлять российские войска отдавать приоритет оборонным операциям на линии столкновения.

Российские оккупационные власти принимают меры, чтобы усилить экономический контроль над оккупированными территориями и заставить мирное население Украины перейти на рубль.

Российские войска 27 июня продвинулись юго-западнее Лисичанска, но еще не полностью прервали украинские наземные линии связи (GLOC) в город. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска провели частично успешное продвижение к западу от Волчеяровки в направлении трассы Т1302 Лисичанск-Бахмут (только 5 км к югу от Лисичанска), но вряд ли достигнут Т1302 в этом районе по состоянию на 27 июня из-за сопротивления Украины в Верхнекаменке.

Оккупанты провели безуспешные штурмы населенных пунктов к северо-западу и юго-востоку от Харькова. Они обстреляли Питомник и Дементиевку вдоль трассы Е105 Харьков-Белгород. Украинские войска отбили атаки РФ на Довгаловку и Залиман, примерно в 90 км к юго-востоку от Харькова в направлении Изюма.

Россияне также продолжали дистанционное минирование, обстрелы и радиотехническую разведку в населенных пунктах вокруг Харькова. Вероятно, они стремятся сорвать украинские контратаки.

Россияне продолжают обороняться на юге, где на них оказывают давление украинские контрнаступления вдоль Херсонско-Николаевской границы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».