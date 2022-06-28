В древнем городе ученые нашли необычные детские артефакты 28.06.2022, 8:28

Раскопки на побережье Средиземного моря непрерывно идут с 1987 года.

Во время раскопок в этом году в древнем городе Келендерис, основанном на берегу Средиземного моря в южной провинции Мерсин 2800 лет назад, впервые были обнаружены печь промышленного производства и детская могила со стеклянными браслетами и подарками внутри. Об этом пишет Мilliyet.

В древнем городе Келендерис, расположенном рядом с приютом рыбака в районе Айдынджик на шоссе D400 Мерсин-Анталия, непрерывно продолжаются раскопки и работы по реставрации/консервации, начатые в 1987 году.

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В исследованиях, проведенных в этом году при координации Министерства культуры и туризма и Университета Бэтмена, произошли интересные события.

Впервые в древнем городе, где за 35 лет вокруг Одеона было найдено около 150 гробниц, был найден скелет ребенка, который был похоронен с 4 цельными стеклянными браслетами на руке, подарками, одеждой и деревянным гробом.

Кроме того, во время раскопок, проведенных в этом регионе, впервые была обнаружена печь, которая, как считается, использовалась для производства плитки, что свидетельствует о коммерческом производстве.

Начальник раскопок о находке, доц. доктор Махмут Айдын рассказал: «Раскопки продолжаются 12 месяцев в году в древнем городе Келендерис. В этом году мы завершили раскопки и укрепление пещер, зоны отдыха и несущих стен за структурой Одеон. Теперь мы нашли печь, которая нас волнует. Мы много лет знали, что здесь есть производство, но не могли найти печь. Печи 1300 лет. Мы думаем, что черепица производилась внутри печи. Потому что во время раскопок, которые мы проводили в прошлом и этом году, вокруг печи было обнаружено большое количество черепицы, датируемой седьмым веком. Так как черепица была неисправна, мы нашли ее разбросанной по всему дому. Когда мы полностью опустошим внутреннюю часть печи, мы можем обнаружить еще больше дефектных черепиц».

Говоря о могиле ребенка, доц. Доктор Махмут Айдын сказал: «Ранее мы обнаружили здесь почти 150 гробниц, но ни в одной из них не было погребальных даров. В этом мы обнаружили четыре стеклянных браслета, надпись на керамическом изделии и чашку. Это было впервые. В то же время вокруг могилы этого ребенка было несколько детских могил. Отсюда мы понимаем, что часть Одеона использовалась как детская могила. Когда придут результаты анализа углерода-14, мы сможем идентифицировать их более четко. Но мы полагаем, что эта территория использовалась как место захоронения в средние века. Поскольку оно отличается от других захоронений, мы сможем точно определить, когда умер ребенок, только с помощью анализа углерода-14».

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